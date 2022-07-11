大學生騎大重機撞鐵牛車致死 傳妻代夫頂罪檢警揭真相

彭姓大學生騎大型重機在台東撞上鐵牛貨車致死案，傳出鐵牛車駕駛陳女是頂替洪姓丈夫，檢察官今晚訊後將2人依涉及頂替及過失致死罪嫌偵辦，並令洪男限制住居，每周向警察局報到。

就讀南部某科大的彭姓大學生日前和友人環島，昨到台東看熱氣球，下午騎車北上行經台九線關山月眉路段，撞上洪姓男子駕駛穿越道路鐵牛貨車，彭頭部重創失去生命徵象，1輛台東縣消防局救護車執行任務經過，先將彭送醫搶救、仍宣告不治，檢方會同法醫今天下午相驗，確認彭死因為顱內出血。

據了解，43歲洪男務農，昨天下午駕車載肥料從農路穿越台九線時，與彭姓大學生發生事故後，洪原指駕駛為35歲陳姓妻子，陳女也自稱是駕駛，但警訊發現陳女言行有異，立即對兩人酒測、酒測值為0。

關山警分局偵查隊移送本案時，向檢方報告疑點，檢察官今天下午將2人帶至台東地檢署隔離複訊，陳女始坦承頂替、洪男也坦承為駕駛，檢方訊後將2人依過失致死、頂替罪偵辦。

23歲彭男住北部、為台南某科大學生，暑假和友人騎大型重機環島，昨到台東看熱氣球，約下午4時40分騎北上行經台九線320公里處時，洪男剛好駕鐵牛貨車從農路穿越台九線，彭反應不及直接撞上貨車前輪後側，頭部重創倒地、血流不止。

洪肇事後稱，是陳姓妻子駕駛他的鐵牛貨車載肥料，從農路開出來穿越台九線被彭的重機撞到，陳女則憂心站鐵牛車旁等待，2人隨即由警方帶回關山分局警詢。