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騎越野車挑戰汐止新山夢湖林道 身體不適先下山竟半路身亡

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市顧姓男子昨天跟車友相約，騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，期間他身體不適表示自己先下山，一小時後車友相繼下山，卻發現「他人根本就沒下山」，發現事態不對勁報警。警、消派員搜索，今天凌晨在反方向、2公里外的路途找到他遺體，雖死法詭異，惟初判無他殺跡象。

警方調查，顧姓男子（40歲）昨天下午4點多跟車友相約汐止區夢湖路，騎乘越野機車挑戰該地林道，下午5點多顧男透露身體不舒服要先下山返家，不料車友晚上6點多相繼下山，赫然發現顧男的休旅車還停在停車場，且根本不見他身影，嚇得報警。

警、消晚上6點36分獲報，派員上山搜查，經原路搜查未果後手機定位，發現他訊號出現在跟下山反方向的新山夢湖登山步道方向，鎖定該區搜尋。昨天晚上9點半，先在附近邊坡現顧男的越野機車與遺落的安全帽，隨後在今天凌晨0點41分，於2公里之外發現他的遺體。

警方觀察現場，沒有發現外力打鬥痕跡，死者身體也沒有明顯外傷，僅右手臂輕微擦傷；初步判斷，死者下山途中重心不穩自摔，為了步行自救，卻身體狀況不好，誤判方向走成反方向，最後體力不支倒地身亡。

新北市顧姓男子昨天跟友人相約騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，因身體不適先行下山，卻疑自摔又體力不支，離奇身亡。圖為死者遺落的越野機車。記者翁至成／翻攝
新北市顧姓男子昨天跟友人相約騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，因身體不適先行下山，卻疑自摔又體力不支，離奇身亡。圖為死者遺落的越野機車。記者翁至成／翻攝
新北市顧姓男子昨天跟友人相約騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，因身體不適先行下山，卻疑自摔又體力不支，離奇身亡。記者翁至成／翻攝
新北市顧姓男子昨天跟友人相約騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，因身體不適先行下山，卻疑自摔又體力不支，離奇身亡。記者翁至成／翻攝

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