快訊

新冠病毒題來襲、圖表多「恐現爭議題」 111分科測驗生物科試題與解答一次看

何時辭部長、指揮官？ 陳時中：滿足三條件才能確定時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男謊報「台鐵高雄站有人持槍」 落網稱：自我想像

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名王姓男子今天清晨打110，報案稱「台鐵高雄車站有人持槍」，市警局勤指中心通報鐵路警察，警方在站內四處訪查，未發現報案者所說情事，懷疑王男謊報，以公共電話追查，8小時後逮人，王落網辯稱「自我想像，認為有人持槍才報案」。

鐵路警察高雄分局警方指出，今天上午5時25分許，接獲高市警局勤指中心通報，指有民眾報案，在台鐵高雄車站看到有人持槍，鐵路警察立即派員在車站內四處搜尋，並加強巡邏，均未發現有報案者所說有人持槍情事。

警方懷疑報案者謊報，調閱通聯記錄，發現報案者在三民區建國三路的公用電話報案，鎖定是50歲王姓男子所為，下午1時20分許，見王男在建國三路商店騎樓下閒晃，趨前將他逮捕。

王男辯稱，因自我想像，看到有人在火車站持槍才報案，令警方啼笑皆非，警詢後依恐嚇公眾罪嫌將王男函送高雄地檢署偵辦。

警方見王男在建國三路商店騎樓下閒晃，趨前將他逮捕。記者石秀華／翻攝
警方見王男在建國三路商店騎樓下閒晃，趨前將他逮捕。記者石秀華／翻攝
王男在三民區建國三路的公用電話，打電話謊報「台鐵高雄車站有人持槍」，警方鑑識人員前往公用電話採證。記者石秀華／翻攝
王男在三民區建國三路的公用電話，打電話謊報「台鐵高雄車站有人持槍」，警方鑑識人員前往公用電話採證。記者石秀華／翻攝

警察 高雄車站 台鐵

延伸閱讀

警獲報高雄車站有多人持槍 報案男稱是自己想像

議長「開砲」要求多重視南高雄 陳其邁：建設不分藍綠

2男騙買虛擬幣拿槍抵頭搶999萬 法院重判10年、8年

疫情快到尾巴迎接國旅熱潮 高雄防疫旅館重新換裝迎客

相關新聞

股市跌不完 調查局3天查抄25間違法投顧業者

台股近來持續下跌，不少投資人信心瀕臨崩潰，為避免不實股市訊息影響股市穩定，8日起連續3天發動全國性大型搜索約談，針對違法...

停車2小時收費59萬元 網友笑翻：不如買台新的

有網友在「爆料公社」披露，昨天（10日）他進彰化市中央陸橋西側公有停車場停車，兩小時後出場，投入磁扣，竟發現計費系統螢幕...

影／台鐵駕駛室大漏水 司機像在瀑布中駕駛超狼狽

台鐵一輛列車駕駛室今天竟然發生嚴重漏水，從畫面中可以看到，漏水狀況嚴重到可以說是如瀑布一般，司機員手忙腳亂駕駛。台鐵局查...

影／醉女搭小黃露出內褲不滿被勸 怒開車門擊落騎士

新北市1輛計程車7日清晨在三重區載到連身短裙酒醉辣妹，一上車就岔開腿坐露出內褲，後來不滿被司機規勸坐姿不雅，且被拒載回程...

22歲無業男應徵高薪詐騙車手 反被「假警察持球棒」搶劫

22歲無業男子想找工作，尤姓兄弟網路徵求詐騙集團車手，被害男子依約應徵，卻被這對兄弟假冒是警察拿球棒行搶，台中市清水警分...

缺德！用往生者名字訂外送到生命園區 60杯飲料無人收

竟有人拿往生者開玩笑！苗栗縣福祿壽生命藝術園區上周末發生一件令人難以思議的惡作劇，有人訂foodpanda外送60杯的飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。