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高雄男謊報「台鐵高雄站有人持槍」 落網稱：自我想像
高雄市一名王姓男子今天清晨打110，報案稱「台鐵高雄車站有人持槍」，市警局勤指中心通報鐵路警察，警方在站內四處訪查，未發現報案者所說情事，懷疑王男謊報，以公共電話追查，8小時後逮人，王落網辯稱「自我想像，認為有人持槍才報案」。
鐵路警察高雄分局警方指出，今天上午5時25分許，接獲高市警局勤指中心通報，指有民眾報案，在台鐵高雄車站看到有人持槍，鐵路警察立即派員在車站內四處搜尋，並加強巡邏，均未發現有報案者所說有人持槍情事。
警方懷疑報案者謊報，調閱通聯記錄，發現報案者在三民區建國三路的公用電話報案，鎖定是50歲王姓男子所為，下午1時20分許，見王男在建國三路商店騎樓下閒晃，趨前將他逮捕。
王男辯稱，因自我想像，看到有人在火車站持槍才報案，令警方啼笑皆非，警詢後依恐嚇公眾罪嫌將王男函送高雄地檢署偵辦。
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