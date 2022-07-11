高雄男謊報「台鐵高雄站有人持槍」 落網稱：自我想像

高雄市一名王姓男子今天清晨打110，報案稱「台鐵高雄車站有人持槍」，市警局勤指中心通報鐵路警察，警方在站內四處訪查，未發現報案者所說情事，懷疑王男謊報，以公共電話追查，8小時後逮人，王落網辯稱「自我想像，認為有人持槍才報案」。

鐵路警察高雄分局警方指出，今天上午5時25分許，接獲高市警局勤指中心通報，指有民眾報案，在台鐵高雄車站看到有人持槍，鐵路警察立即派員在車站內四處搜尋，並加強巡邏，均未發現有報案者所說有人持槍情事。

警方懷疑報案者謊報，調閱通聯記錄，發現報案者在三民區建國三路的公用電話報案，鎖定是50歲王姓男子所為，下午1時20分許，見王男在建國三路商店騎樓下閒晃，趨前將他逮捕。