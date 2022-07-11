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板橋93歲婦疑失智徘徊捷運站 警專實習生用日語助返家

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區一名93歲老婦疑因失智，上週在新埔捷運站出口徘徊，民眾發現有異報警，警方趕抵，問她是誰？要去哪裡？孰料她不會講國語，只會用台語和日語交雜說話，一時之間令人聽不清楚，所幸當時一名實習警員平時就有學日語的習慣，經溝通後成功協助她返家。

海山分局江翠派出所巡佐吳孟蒼、員警李祁彥與實習生王冠傑，本月5日獲報有迷失老人趕抵，發現該名93歲老婦已經走入新埔捷運站內，詢問她要去哪裡？她用台語、日語支吾其詞的說話，由於警方在她身上沒有找到相關證件，也在苦腦要怎麼得知她身分。

實習警員王冠傑平時就對日本文化有濃厚興趣，會利用平時閒暇時間學習日文，發現老婦會講日文，遂熱心跟老婦溝通、比手畫腳，順利問出她姓名、住哪裡，聯繫到家屬。

她家屬急忙趕抵捷運站，稱媽媽已經93歲了，但身體非常健康、走路也都不遲緩，平時也不覺得她有失智情形，並透露，她應該是要搭捷運是南港找尋親戚朋友，只是這次不知道為什麼「忘了怎麼搭」，將會再留意媽媽的身心狀況。

海山分局呼籲，家中若有失智長者，家屬平時應多注意、關心動向，若有需要，可至市府、派出所等機關申請愛心手鍊，以免因一時疏忽，造成失蹤的憾事發生。

新北市板橋區一名93歲老婦人疑因失智徘徊捷運站，她不諳國語，只懂台語和日語，一名熟悉日語的實習警員順利協助她返家。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區一名93歲老婦人疑因失智徘徊捷運站，她不諳國語，只懂台語和日語，一名熟悉日語的實習警員順利協助她返家。記者翁至成／翻攝

捷運 失智 實習

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