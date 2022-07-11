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基隆民宅火警 男子獨自在家難滅火倉皇逃生

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區崇禮街今天傍晚發生民宅火警，消防人員趕往現場救援時，火場冒出濃煙，布射水線灌救，約半個多小時後控制火勢。火災發生時，屋內僅有1人，及時逃出，無人傷亡。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心傍晚6點12分接獲報案，崇禮街發生火警，調派人車前往灌救。消防人員到場發現起火地點為5樓水泥建築物的4樓民宅，濃煙不斷從火場竄出，馬上布設水線滅火。

邱姓屋主說，原本在房間休息，發現屋內靠近廚房地點起火，當時只有他在家，有提水潑灑試圖撲滅，可是火太大了，沒有辦法把火滅掉，只好逃出家門並報案，不久消防人員就到場協助滅火。

消防人員在近7點時撲滅火勢，進屋查看燃燒面積約20坪，無人受困。起火原因將由火災調查科人員鑑識調查。

基隆市七堵區崇禮街今天傍晚發生民宅火警，火場冒出濃煙，消防人員約半個多小時後控制火勢，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區崇禮街今天傍晚發生民宅火警，火場冒出濃煙，消防人員約半個多小時後控制火勢，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區崇禮街今天傍晚發生民宅火警，火場冒出濃煙，消防人員約半個多小時後控制火勢，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆 火災

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