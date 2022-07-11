股市跌不完 調查局3天查抄25間違法投顧業者

台股近來持續下跌，不少投資人信心瀕臨崩潰，為避免不實股市訊息影響股市穩定，8日起連續3天發動全國性大型搜索約談，針對違法證券投資顧問業者進行偵辦，共計3天來共查抄25間業者，約談32人到案，將釐清是上述業者否有違反《證券交易法》及《證券投資信託及顧問法》情事。

調查局這次動員台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台南市調查處、基隆市調查站及中部地區機動工作站等外勤處站共140人執行搜索、約談。

調查局經濟防制處懷疑，坊間這些證券投顧業者，涉嫌透過Line、IG、FB、Youtube的直播或線上教室等社群平台，向投資大眾收取會員費，提供盤勢及個股分析，甚至以直播方式進行喊盤及代客操作等，誘導加入的會員們跟進操作股票，事實上卻是誤導投資人意向、影響股市交易秩序。