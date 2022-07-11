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股市跌不完 調查局3天查抄25間違法投顧業者

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台股近來持續下跌，不少投資人信心瀕臨崩潰，為避免不實股市訊息影響股市穩定，8日起連續3天發動全國性大型搜索約談，針對違法證券投資顧問業者進行偵辦，共計3天來共查抄25間業者，約談32人到案，將釐清是上述業者否有違反《證券交易法》及《證券投資信託及顧問法》情事。

調查局這次動員台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台南市調查處、基隆市調查站及中部地區機動工作站等外勤處站共140人執行搜索、約談。

調查局經濟防制處懷疑，坊間這些證券投顧業者，涉嫌透過Line、IG、FB、Youtube的直播或線上教室等社群平台，向投資大眾收取會員費，提供盤勢及個股分析，甚至以直播方式進行喊盤及代客操作等，誘導加入的會員們跟進操作股票，事實上卻是誤導投資人意向、影響股市交易秩序。

經濟防制處表示，時值疫情肆虐、烏俄戰爭等國際紛爭不止，加上全球通貨膨脹嚴重，無論國內外投資市場均動盪不已，對各方消息反應也極為敏銳，因此調查局基於股市交易安全，將積極查辦不法證券投顧業者，以維護股市的健全和穩定。

調查局連續3天發動全國性大型搜索約談，共偵辦25間違法證券投資顧問業者。圖／聯合報系資料照片
調查局連續3天發動全國性大型搜索約談，共偵辦25間違法證券投資顧問業者。圖／聯合報系資料照片

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