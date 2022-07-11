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男子竊車拒捕逃逸 台中警攔下破窗逮人

中央社／ 台中11日電

台中市張姓男子昨天晚間竊走一輛自小客車，警方循線追捕但張男拒捕開車逃逸，過程中張男還擦撞路旁2輛車，直到東區一處路口被警方攔下破窗制伏，警方全案詢問後將他依法送辦。

台中市警察局第二分局今天告訴中央社記者，文正派出所員警於10日晚間11時35分接獲林姓民眾報案，稱白天將自小客車停放在北區梅川西路與永達街口，晚間11時前往開車時發現車輛失竊。

警方調閱失竊車輛車行紀錄，發現該車於晚間11時42分正行經北區英士路與英才路口，立即派遣員警前往處理，隨即在英士路與日新街口發現失竊車輛，但警方上前攔查時，車上嫌犯拒絕停車受檢並加速逃逸。

警方立即通報線上警網攔截圍捕，失竊車輛於攔截圍捕過程，行經北區、西區、中區等路段，經過中區興中路與公園路口時，還擦撞一輛自小客車造成左後照鏡損壞，最後警方於今天凌晨0時20分，在東區精武路與復興路口將車輛攔停。

車上的32歲張男仍拒捕，甚至撞擊停放於路旁的自小客車後保險桿試圖逃逸，經員警破窗並噴灑辣椒水，張男才被制伏，警方全案詢問後，將依竊盜、妨害公務與毀損等罪嫌將他送辦，並追查是否涉嫌其他案件。

台中市 東區 警察

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