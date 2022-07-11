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停車2小時收費59萬元 網友笑翻：不如買台新的

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

有網友在「爆料公社」披露，昨天（10日）他進彰化市中央陸橋西側公有停車場停車，兩小時後出場，投入磁扣，竟發現計費系統螢幕竟然計價顯示「599040」，進一步察看，進場時間竟是2015年，「2小時變7年」，引來網友熱議。

彰化市公所民政課長陳春榮今天回應表示，此一公共造產停車場是從2018年7月開始收費，但這名網友進場時間卻顯示是2015年，顯然是電腦系統計時「秀逗」，才出現此一烏龍收費事件，同時間共有5輛車出現幾乎同樣數額，經人工處理後，都依實際停車時間核算計費，沒有超收。

這名網友停車兩小時竟然要59萬9040元天價，在網路引起網友熱烈留言，有網友說「直接把車位買下來」、「停了7年，你都到那裡了？」、「竟然比我戶頭存款還多」、「7年前，停車場蓋好了嗎？」、「撞出去吧，桿子比較便宜」、「車子留著，再買一台」、「付錢開出來也是中古車了，不如買台新的」，還有網友曬出99萬5450元的烏龍收費記錄，可見也有前例。

民政課長陳春榮表示，市公所人員本月10日上午就發現計時系統錯誤，以「599040」為例，最後面的「40」才是實際的停車費。其實只要駕駛人認為收費有誤，只要依收費系統設置的連絡電話，就可以與值班人員取得連繫，在詢問停車進出場時間，就可以計算出停車費，車主只要將錢投入鐵箱內，即可出場，就算未繳費，只要依值班人員給予的密碼，還是可以出場，事後再追補。

陳春榮說，經調查，當時共有5輛出現同樣情形，車主都以電話與值班人員取得連繫，並以實際停車收費，沒有超收，同時也都連絡到車主，寄給收據，對於有車主PO上網，市公所表示尊重。由於過去也沒有出現類似狀況，已要求廠商加強檢修，避免再發生。

有網友在「爆料公社」披露，稱本月9日他進彰化市中央陸橋西側公有停車場停車，兩小時後出場，竟發現計費系統螢幕竟然計價顯示「599040」，進場時間是2015年，「2小時變7年」，引來網友熱議。圖／翻攝自爆料公社
有網友在「爆料公社」披露，稱本月9日他進彰化市中央陸橋西側公有停車場停車，兩小時後出場，竟發現計費系統螢幕竟然計價顯示「599040」，進場時間是2015年，「2小時變7年」，引來網友熱議。圖／翻攝自爆料公社

車主 停車場

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