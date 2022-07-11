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82歲婦匯190萬頭期款 警問才知「房子沒看過」順利阻詐

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區一名8旬婦人，日前跑去銀行臨櫃稱要匯款190萬元，行員見金額龐大關懷匯款事由，他自稱「要買中古屋的頭期款」，行員見她神色慌張察覺有異，報警協助。警方到場，問她「房子在哪？是自住還是投資？」她支支吾吾回答不出，才坦承其實房子都沒看過，經員警勸說意識到原來是詐騙，頻頻感謝。

中和分局中和派出所警員楊佳軍、戴濟任上月接獲銀行報案疑似詐騙案趕抵，經了解，是一名82歲廖姓婦人要匯款190萬元買房子，警員先耐心問她對方是誰？房子看過了嗎？了解案情。

廖女一開始說是兒子請她幫忙買的，後來又改口稱是兒子朋友介紹的，員警再問是投資還是自住？房子又在哪裡？廖婦這才被考倒，支吾其詞表示自己連房子都還沒看過。

警察立刻確定這是常見的假投資真詐財，搜尋網路相關新聞後唸廖婦聽，並告知對方雖說便宜賣，但190萬元頭期款匯過去肯定是什麼東西也沒有，廖婦這才覺得自己真的遇上詐騙，連忙感謝員警和行員守住她辛苦錢。

中和警方呼籲，詐騙方式層出不窮，在面對電話訊息應秉持謹慎查證的態度，對家中長者應主動打電話關心，並關懷每日動向，如有任何疑問，可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證。

新北市中和區一名8旬婦人日前急忙跑去銀行匯款190萬元，經員警、行員勸阻，才知道自己遇上「假投資真詐騙」。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一名8旬婦人日前急忙跑去銀行匯款190萬元，經員警、行員勸阻，才知道自己遇上「假投資真詐騙」。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一名8旬婦人日前急忙跑去銀行匯款190萬元，經員警、行員勸阻，才知道自己遇上「假投資真詐騙」。記者翁至成／翻攝
新北市中和區一名8旬婦人日前急忙跑去銀行匯款190萬元，經員警、行員勸阻，才知道自己遇上「假投資真詐騙」。記者翁至成／翻攝

詐騙 警察

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