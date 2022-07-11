輕熟女欠房租不搬 警強制執行見她頭套膠袋裝氮氣亡

台中市第五警分局今天下午執行遷讓房屋的案件，不過到場後發現，屋內30多歲的姚姓女房客，已在屋內死亡，頭戴有塑膠袋，裝有氮氣，身旁有氮氣瓶，派出所已聯絡到家屬，報請檢察官相驗，釐清姚女死因。

據查，姚姓女子（38歲）租在北屯區環太東路的一棟大樓11樓，去年9月迄今積欠多月房租，房東要求她搬走，姚女不願配合，房東向法院提起遷讓房屋告訴，今天下午2時許，委由律師以及當地的派出所警員前往現場強制執行。

警方到場時發現，房門上鎖，經開門進屋內，姚女頭戴塑膠袋，旁邊有一罐氮氣瓶，經消防隊到場檢傷，姚女已明顯死亡，現場無外力破壞、打鬥痕跡，也沒有留下遺書，死因是否與積欠房屋有關，仍需後續調查，警方已聯絡到死者家屬，將報請檢察官相驗，釐清死因。

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