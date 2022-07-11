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影／醉女搭小黃露出內褲不滿被勸 怒開車門擊落騎士

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1輛計程車7日清晨在三重區載到連身短裙酒醉辣妹，一上車就岔開腿坐露出內褲，後來不滿被司機規勸坐姿不雅，且被拒載回程發生爭執。辣妹不顧車在馬路中央停等紅燈，氣呼呼直接開門下車，撞倒旁邊機車使人受傷，仍逕自離開，直到被警察攔下開罰。

48歲孫姓司機說，7日清晨7時許在三重區長春街載到緊身短裙女客，她原本蹲坐在路旁，上車時渾身酒臭，說要去台北市林森北路的公司拿東西再折返，要求依照來回路程計算車資。

車子開上路之後，28歲莊姓辣妹把腿跨在前座椅背露出內褲，司機覺得她可能剛下班已經喝醉，勸她坐姿不雅引起不滿，加上若載她回公司拿東西，中間不知道要等多久，林森北路也不方便臨停，因此婉拒搭載回程。

辣妹怒嗆要投訴司機拒載回程，不顧計程車在三重區福德北路內側車道停等紅燈，直接開門就想下車，司機連忙勸阻告知尚未緊靠路旁，不宜下車。但辣妹僅短暫遲疑，又大力開門，打到門邊44歲王男騎乘的機車，機車傾斜差點倒下，後座41歲乘客魏女腳被車門打到擦傷。但辣妹頭也不回直接走掉。

王姓騎士怒罵司機，司機請騎士快去追辣妹，自己衝到附近派出所報警。騎士和辣妹在路旁短暫爭執，辣妹趁隙另攔計程車準備逃離，警察趕抵擋下計程車和辣妹，將三方帶回派出所接受調查。

警詢後因辣妹未依規定開啟車門因而肇事，依違反道路交通管理處罰條例告發，將可處1200元以上、3600以下罰款。辣妹拒絕當場和解，嗆聲「調解委員會見！」

孫姓計程車司機說，事後辣妹和機車騎士都不接電話，他很擔心事後騎士會把矛頭轉向他，覺得很無奈、很倒楣。

酒醉連身短裙辣妹在大馬路上直接開門下車，打傷機車乘客。圖／翻攝臉書我是三蘆人
酒醉連身短裙辣妹在大馬路上直接開門下車，打傷機車乘客。圖／翻攝臉書我是三蘆人
酒醉緊身短裙辣妹不顧開門打傷旁邊機車乘客，甩門直接走掉。圖／翻攝臉書我是三蘆人
酒醉緊身短裙辣妹不顧開門打傷旁邊機車乘客，甩門直接走掉。圖／翻攝臉書我是三蘆人
辣妹在騎樓與機車騎士爭吵後，另攔計程車準備逃離，被警察擋下。圖／翻攝臉書我是三蘆人
辣妹在騎樓與機車騎士爭吵後，另攔計程車準備逃離，被警察擋下。圖／翻攝臉書我是三蘆人

計程車 警察

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