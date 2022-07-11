快訊

陳時中選北市「下任指揮官誰來當？」 莊人祥回應了

柯文哲宣布：正式提名高虹安參選新竹市長

2例20多歲男性染疫亡 青少年敗血症加護病房觀察中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早上未見出門打招呼 機警鄰居報警救出8旬翁

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市六龜區張姓獨居老翁平常早上習慣拄著拐杖跟鄰居互道早安，某天早上鄰居發現張翁沒出門、住處大門深鎖，擔心出事，立即打電話報警，警方與救護人員協力拉起鐵門，發現張翁倒在廚房地上，有微弱呼叫聲，送醫並通知家屬後無大礙。

據了解，張翁（83歲）因習慣鄉下生活，自己住在六龜區中興里一棟民宅內，妻子兒女則住在鳳山區，張翁因年事已高，有行動不便、重聽等症狀，但平時一早喜歡拄著拐杖外出跟鄰居打招呼。

張翁本月5日凌晨12時許想到廚房做宵夜，卻在廚房門口突然覺得雙腳無力，摔倒爬不起來，張翁不會用手機又重聽，雖然嘗試呼叫，但微弱的聲音沒有引起鄰居注意，張翁在廚房地上倒臥近7小時，機警鄰居上午7點多發現張翁未出門主動報警求助。

警方到場時，員警聽見屋內傳出微弱求救聲，隔著鐵門詢問張翁身體狀況但沒獲得回應，只能與里長、救護人員協力拉起鐵門，一進屋就發現他倒在廚房門口、意識清楚，救護人員立即以擔架將張翁抬上救護車送醫，並通知家屬前往照料，目前張翁還在醫院休養中，已無大礙。

六龜警分局提醒，家中若有獨居老人，應教導老人使用撥接電話，或在家中裝設監視器，隨時察看老人狀態，家屬也應與鄰居建立守望相助精神，避免憾事發生。

高雄市六龜區一名張姓老翁半夜疑似腿軟倒臥廚房門口，鄰居隔天一早發現張翁未出門打招呼，機警報警即時救人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市六龜區一名張姓老翁半夜疑似腿軟倒臥廚房門口，鄰居隔天一早發現張翁未出門打招呼，機警報警即時救人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市六龜區一名張姓老翁半夜疑似腿軟倒臥廚房門口，鄰居隔天一早發現張翁未出門打招呼，機警報警即時救人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市六龜區一名張姓老翁半夜疑似腿軟倒臥廚房門口，鄰居隔天一早發現張翁未出門打招呼，機警報警即時救人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市六龜區一名張姓老翁半夜疑似腿軟倒臥廚房門口，鄰居隔天一早發現張翁未出門打招呼，機警報警即時救人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市六龜區一名張姓老翁半夜疑似腿軟倒臥廚房門口，鄰居隔天一早發現張翁未出門打招呼，機警報警即時救人。記者陳玫伶／翻攝

六龜 獨居老人

延伸閱讀

七旬嬤遭2車撞上摔下2層樓高駁坎 被樹叢接住幸受輕傷

員林山區民宅遭竊 嫌犯一枚指紋留門把 法官判無罪確定

緊急救護新利器 台南消防救護人員備配電動骨針救人

遭質疑巷口鐵門沒關 父子檔持木棍把鄰居壓地狂K頭

相關新聞

缺德！用往生者名字訂外送到生命園區 60杯飲料無人收

竟有人拿往生者開玩笑！苗栗縣福祿壽生命藝術園區上周末發生一件令人難以思議的惡作劇，有人訂foodpanda外送60杯的飲...

早上未見出門打招呼 機警鄰居報警救出8旬翁

高雄市六龜區張姓獨居老翁平常早上習慣拄著拐杖跟鄰居互道早安，某天早上鄰居發現張翁沒出門、住處大門深鎖，擔心出事，立即打電...

影／新北男騎車轉彎沒打方向燈 拒檢飆逃有2原因

新北市新莊區高姓男子，日前因竊盜遭發布通緝。昨晚他酒後騎車，因轉彎未打方向燈遭警攔查，高男一時心虛往前飆逃，過程中高男不...

休旅車裝警示燈 囂張尾隨救護車闖紅燈 6違規可罰1萬8

新北市一輛民間救護車9日上午救護行經北市大同區環河北路，後方竟有一輛休旅車擅自裝設警示燈，不避讓、一路尾隨違規。警方指出...

七旬嬤遭2車撞上摔下2層樓高駁坎 被樹叢接住幸受輕傷

一名72歲的劉姓婦人今天上午騎車行經新竹關西的竹30線鄉道時，意外先後遭到雙向的來車擦撞，當場拋飛護欄外，摔落至7公尺深...

後勁溪汙染環保局裁罰中油337萬 中油：將做全規範化驗

高雄後勁溪上午河面8日傳出油汙染，高雄市環保局追查汙染源，採樣中油橋頭供油中心集水井與中埔橋涵洞的樣品送驗，昨晚分析結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。