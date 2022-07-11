早上未見出門打招呼 機警鄰居報警救出8旬翁

高雄市六龜區張姓獨居老翁平常早上習慣拄著拐杖跟鄰居互道早安，某天早上鄰居發現張翁沒出門、住處大門深鎖，擔心出事，立即打電話報警，警方與救護人員協力拉起鐵門，發現張翁倒在廚房地上，有微弱呼叫聲，送醫並通知家屬後無大礙。

據了解，張翁（83歲）因習慣鄉下生活，自己住在六龜區中興里一棟民宅內，妻子兒女則住在鳳山區，張翁因年事已高，有行動不便、重聽等症狀，但平時一早喜歡拄著拐杖外出跟鄰居打招呼。

張翁本月5日凌晨12時許想到廚房做宵夜，卻在廚房門口突然覺得雙腳無力，摔倒爬不起來，張翁不會用手機又重聽，雖然嘗試呼叫，但微弱的聲音沒有引起鄰居注意，張翁在廚房地上倒臥近7小時，機警鄰居上午7點多發現張翁未出門主動報警求助。

警方到場時，員警聽見屋內傳出微弱求救聲，隔著鐵門詢問張翁身體狀況但沒獲得回應，只能與里長、救護人員協力拉起鐵門，一進屋就發現他倒在廚房門口、意識清楚，救護人員立即以擔架將張翁抬上救護車送醫，並通知家屬前往照料，目前張翁還在醫院休養中，已無大礙。