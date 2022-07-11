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缺德！用往生者名字訂外送到生命園區 60杯飲料無人收

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

竟有人拿往生者開玩笑！苗栗縣福祿壽生命藝術園區上周末發生一件令人難以思議的惡作劇，有人訂foodpanda外送60杯的飲料，結果外送員抵達園區，找不到人簽收，經工作人員幫查才赫然發現訂購人的名字竟是往生者，根本就是惡搞。

當晚，園區經理羅鉉茗在臉書發文「做人別這麼缺德！用往生者的名字訂foodpanda外送60杯的飲料，來了3台摩托車頂著大太陽，送飲料，你～棄單，不接電話，外送大哥大姐們，急著找人，園區同仁也協助幫忙，你還是電話不接！我想全部買下，外送員也說不用！你～玩笑開大了，會有報應！」

網友紛紛留言痛罵「真的很可惡」、「有夠扯」、「太夭壽」、「造業啊」，有人也提議「把他的電話號碼貼上讓所有人公幹他」；有網友則留言：像你這樣體恤外送員的不多啦！不過，他們不能賣你，除非跑完「實收」的流程，不然，就怕那個冒名的有想要惡整外送員，會被停權，不過這樣惡整的人真的很惡劣。

園區指出，當天外送的60杯的飲料是紅茶、楊桃汁，工作人員協尋訂購人竟是正在辦理喪事中的往生者名字，也相當訝異，經詢問家屬並無人訂購，直覺就是惡作劇，外送員只好無奈地搖頭，自行返回處理。

園區經理羅鉉茗在臉書發文「做人別這麼缺德！用往生者的名字訂foodpanda外送60杯的飲料」引發網友紛紛開罵。圖／翻攝羅鉉茗臉書
園區經理羅鉉茗在臉書發文「做人別這麼缺德！用往生者的名字訂foodpanda外送60杯的飲料」引發網友紛紛開罵。圖／翻攝羅鉉茗臉書
福祿壽生命藝術園區是苗栗縣知名的殯葬園區，每天都有大批民眾前往弔唁亡者或參加告別式。記者吳傑沐／攝影
福祿壽生命藝術園區是苗栗縣知名的殯葬園區，每天都有大批民眾前往弔唁亡者或參加告別式。記者吳傑沐／攝影

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