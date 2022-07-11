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影／新北男騎車轉彎沒打方向燈 拒檢飆逃有2原因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區高姓男子，日前因竊盜遭發布通緝。昨晚他酒後騎車，因轉彎未打方向燈遭警攔查，高男一時心虛往前飆逃，過程中高男不慎碰撞汽車，竟爬起棄車奔逃，雙方追逐1.6公里，仍遭警逮捕帶回偵辦，警詢後依酒駕、竊盜通緝、毒品等罪嫌送辦。

據了解，高姓男子（51歲）因多起竊盜案件，遭法院、地檢署發布通緝。昨天晚上9時許，他在新北市新莊區中和街友人住處喝完酒騎車離開，途中騎出中誠街169巷口卻未依規定打方向燈，遭轄區巡邏警發現，趨前準備攔下。

不料，高男見警心虛，加快油門往前飆騎，2警見狀尾後追攔，過程中，雙方騎經中和街與永樂街口，高男追撞一輛汽車後自摔，導致左手臂挫傷。只見他負傷隨即爬起棄車往復興路方向奔逃。

雙方追逐1.6公里，直到追至中和街與永安街口，當場壓制逮到高男，經現場盤查身分，發現高男因竊到案件，遭新北地檢、地院發布通緝，現場酒測高男酒測值達每公升0.36毫克，連同身上起獲2顆舌下錠，一併帶回偵辦，警詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險、竊盜通緝等罪嫌移送法辦。

新北市新莊區高姓男子，因通緝、酒駕飆速逃逸1.6公里，仍遭警方逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區高姓男子，因通緝、酒駕飆速逃逸1.6公里，仍遭警方逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區高姓男子，因通緝、酒駕飆速逃逸1.6公里，仍遭警方逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區高姓男子，因通緝、酒駕飆速逃逸1.6公里，仍遭警方逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依酒駕、竊盜通緝、毒品等罪嫌，將高男移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依酒駕、竊盜通緝、毒品等罪嫌，將高男移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

通緝 竊盜

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