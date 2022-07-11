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休旅車裝警示燈 囂張尾隨救護車闖紅燈 6違規可罰1萬8

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市一輛民間救護車9日上午救護行經北市大同區環河北路，後方竟有一輛休旅車擅自裝設警示燈，不避讓、一路尾隨違規。警方指出休旅車共計6項違規，救護車司機若具名檢舉，警方依法告發後，最高可開罰1萬8千元。

民眾在社群上po出救護車行車記錄器，行經北市大同區環河北路及民生西路往士林方向時，發現一輛白色休旅車擅自裝設紅藍警示燈，不避讓救護車先行，還一路尾隨跟著救護車闖紅燈。

警方依影片畫面證實，休旅車駕駛違反「道路交通管理處罰條例」共計6項違規事項，包含擅自增設原有規格致影響行車安全、聞救護車不立即避讓者、聞救護車在後跟隨急駛、不依規定使用燈光、佔用左右轉專用車道，及闖紅燈。

警方指出，六項違規樣態不同，可連續舉發，最高可開罰1萬8千元，但民眾或救護車駕駛應具名檢舉完成檢舉程序，並提供違規的時間地點，警方才能依法告發。

大同警分局呼籲，用路人行車要確實遵守交通規則，遇到救護車要禮讓先行，且勿尾隨在救護車後方，以免發生事故。警車、消防車、救護車、工程搶險車等特種車輛，才允許安裝警報器。車主私自加裝警用標誌燈和警笛，影響正常社會秩序，違者本分局將嚴加取締。

民眾在臉書po出休旅車違規影像。圖／取自臉書
民眾在臉書po出休旅車違規影像。圖／取自臉書
民眾在臉書po出休旅車違規影像。圖／取自臉書
民眾在臉書po出休旅車違規影像。圖／取自臉書

救護車 休旅車

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