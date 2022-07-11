後勁溪汙染環保局裁罰中油337萬 中油：將做全規範化驗

高雄後勁溪上午河面8日傳出油汙染，高雄市環保局追查汙染源，採樣中油橋頭供油中心集水井與中埔橋涵洞的樣品送驗，昨晚分析結果一致，斷定汙染源就是中油，今天依法開罰並求償代處理費337萬元。中油表示，初步化驗屬柴油性質相近，也有其他可能，將更進一步做全規範化驗。

高雄市環保局今天表示，針對7月8日至9日後勁溪油汙染案件，已清理含油汙水38噸，經追查汙染源是來自台灣中油橋頭供油中心集水井，後續連同該中心應處理而未處理的費用，及環境清理與環境復育等費用，依水汙染防治法相關規定裁處337萬元。環保局將持續督促台灣中油橋頭供油中心清理青埔溝，及後勁溪汙染的油汙。

中油公司發言人張瑞宗表示，中油配合環保局進行油汙清理，也自行在集水井及涵洞採樣化驗，初步化驗結果，柴油性質相近。地方政府有其判定基準，因造成後勁溪汙染同樣是油，有可能是從中油橋頭供油中心洩漏，也有可能是其他單位作業造成。