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七旬嬤遭2車撞上摔下2層樓高駁坎 被樹叢接住幸受輕傷
一名72歲的劉姓婦人今天上午騎車行經新竹關西的竹30線鄉道時，意外先後遭到雙向的來車擦撞，當場拋飛護欄外，摔落至7公尺深的駁坎下，不過令人驚訝的是，劉婦竟然只受輕傷，被救起時仍有意識緊急送醫治療，警方將釐清事故原因。
據了解，劉婦是在今天上午9時許，騎機車從玉山里的住處要前往關西市區，卻在行經竹30線鄉道快到新富社區時，遭到同向後方駕駛自小客車的李姓婦人（56歲）超車不慎擦撞，劉婦當場失控衝向對向，又慘遭對向小客車迎面撞來，劉婦當場飛出護欄外，嚇壞2車駕駛。
肇事小客車駕駛急忙報警並下車查看，沒見劉婦身影，原來劉婦是直接摔進駁坎下方7公尺深的樹叢當中，呼喊叫人，才傳來幾聲哀嚎。
救護人員抵達現場時，劉婦整個人被樹叢穩穩接住，雖然全身有多處擦挫傷，連衣服也被劃破，但意識清楚，只是不斷喊痛，就怕她有骨折，連忙用擔架固定送上救護車送醫。
新埔警分局表示，事故發生原因及肇事責任仍在釐清，不過經酒測三方當事人都未酒駕，受傷的劉姓婦人送醫暫無大礙，雖飛落2層樓高的邊坡，幸下方有樹叢緩衝，否則後果不堪設想，也提醒駕駛人行經鄉間小路注意行車安全，勿隨意變道、超車。
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