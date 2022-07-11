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影／酒駕心虛飆騎550公尺拒檢 新北警查累犯已三次
新北市樹林區王姓男子上周五（8日）凌晨酒駕騎車經過樹林區中正、大安路口，警巡經過見王男車燈未開欲趨前規勸。不料王男見警，竟加速油門往前飆騎，警尾追550公尺攔下，既聞到王滿身酒味，經查王男已有兩次酒駕紀錄，這次酒測值又高達每公升0.91毫克，一併帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。
經了解，王姓男子（25歲）在工地擔任臨時工，上周五（8日）凌晨他在新北市樹林區某處工地喝完一瓶米酒後，便酒駕騎乘機車，準備返回住處。途中他機車沒開大燈，行經樹林區中正、大安路口，不巧遇到轄區警巡邏經過。
樹林所警員黃國凱、林柔君見王男車燈沒開，愈趨前規勸，不料王男心虛，加速油門往前飆騎，2警見狀尾後追去，雙方追逐550公尺，直到中正路一間鐵皮工廠前，2警包夾將王男團圍，聞到濃濃酒味，立即下車將他壓制在地。
過程中，王男一度大聲咆嘯嗆警，警當場喝斥「你在兇甚麼啦！你跑給我追」，王男被警突來斥罵龜縮回說「我又沒有聽到」，2警當場怒斥「你最好沒有聽到」、「我在你前面，我一直叫你，你1還不停」。
王男經酒測值達每公升0.91毫克，帶回偵辦。警方調查，他已有2次酒駕，想不到這次再度酒駕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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