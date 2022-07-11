全國第1支離島高救隊成立 綠島高救隊要「救」地起飛

台東縣長饒慶鈴今天到在綠島消防分隊，主持綠島「高級救護隊」成軍授旗典禮，稱讚高救隊第1時間搶救傷患宛如「行動急診室」，已配屬9鄉鎮有高救隊，鹿野、池上本月21日也將設置，預計2025年完成「1鄉1高救隊」目標，提升台東醫療能量。

台東幅員遼闊，多個偏鄉、部落送醫急救需要半小時以上，考量患者生命與時間拔河，台東縣消防局10年前開始成立「高級救護隊」，被稱為「行動急診室」，在傷患未到醫院前搶救生命，綠島高救隊也是國內第1支離島高救隊。

饒慶鈴表示，消防是偏鄉醫療延伸，縣府朝向「1鄉鎮1高救隊」目標邁進，全縣已有67名受訓合格高救隊員，預計再持續培訓33名隊員， 提升消防緊急救護專業，對病患危急度的評估、救護處置能力更為精進，另7月21日也將於鹿野及池上設高救隊，全縣將達到11支高救隊。

「高救隊讓綠島救援就地起飛！」住綠島的議員李數奼說，綠島是國內觀光勝地，旺季平均每日遊客超過2000人，不少遊客在綠島發生車禍或海邊遊玩溺水，高救隊到場後第1時間處置，有助提升在地鄉親、遊客生命保障。

台東縣消防局表示，今日綠島分隊高級救護隊成軍，配發手持式超音波、生理監測器、影像喉頭鏡組、自動心肺復甦機等救護器材，高救隊在救護現場便能依「預立醫療流程」進行插管、給藥、手動電擊等高級心臟救命術相關處置，讓救護車到達時，緊急傷病患的治療就啟動。