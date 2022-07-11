快訊

安倍死後的選舉大勝：岸田政權無敵「黃金3年」？

直播／陳時中參選台北市長繼任人選受矚目 14時指揮中心說明

問0050定期定額還買嗎？ 網酸：萬八存股 萬四停扣

全國第1支離島高救隊成立 綠島高救隊要「救」地起飛

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東縣長饒慶鈴今天到在綠島消防分隊，主持綠島「高級救護隊」成軍授旗典禮，稱讚高救隊第1時間搶救傷患宛如「行動急診室」，已配屬9鄉鎮有高救隊，鹿野、池上本月21日也將設置，預計2025年完成「1鄉1高救隊」目標，提升台東醫療能量。

台東幅員遼闊，多個偏鄉、部落送醫急救需要半小時以上，考量患者生命與時間拔河，台東縣消防局10年前開始成立「高級救護隊」，被稱為「行動急診室」，在傷患未到醫院前搶救生命，綠島高救隊也是國內第1支離島高救隊。

饒慶鈴表示，消防是偏鄉醫療延伸，縣府朝向「1鄉鎮1高救隊」目標邁進，全縣已有67名受訓合格高救隊員，預計再持續培訓33名隊員， 提升消防緊急救護專業，對病患危急度的評估、救護處置能力更為精進，另7月21日也將於鹿野及池上設高救隊，全縣將達到11支高救隊。

「高救隊讓綠島救援就地起飛！」住綠島的議員李數奼說，綠島是國內觀光勝地，旺季平均每日遊客超過2000人，不少遊客在綠島發生車禍或海邊遊玩溺水，高救隊到場後第1時間處置，有助提升在地鄉親、遊客生命保障。

台東縣消防局表示，今日綠島分隊高級救護隊成軍，配發手持式超音波、生理監測器、影像喉頭鏡組、自動心肺復甦機等救護器材，高救隊在救護現場便能依「預立醫療流程」進行插管、給藥、手動電擊等高級心臟救命術相關處置，讓救護車到達時，緊急傷病患的治療就啟動。

縣消防局也將結合推動中的5G救護行動資訊網絡，未來將整合綠島衛生所，並連結台東縣重度急救責任醫院急診室的醫療資源，同時將與空勤總隊及海巡研討，緊急傷病患後送機制優化方案，簡化流程、縮短後送所需時間。

台東縣消防局綠島高級救護隊，今天舉辦成軍授旗典禮， 並現場模擬演練急救。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局綠島高級救護隊，今天舉辦成軍授旗典禮， 並現場模擬演練急救。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局綠島高級救護隊，今天舉辦成軍授旗典禮。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局綠島高級救護隊，今天舉辦成軍授旗典禮。記者卜敏正／翻攝

綠島 台東縣長

延伸閱讀

民進黨徵召劉櫂豪選台東縣長 饒慶鈴：把縣政做好

影／20顆造型球噴焰起飛 遊客熬夜佔位看台東熱氣球

夏雪芒果產量僅剩3成 饒慶鈴向港澳消費者說「歹勢啦」

台東友善親子空間：史前館旁康樂巨石公園拚10月完工

相關新聞

獨／高雄醉漢大樓地下室小便跌落車道 住戶把他撞死了

高雄市新興區9日上午發生一起離奇死亡車禍！一名程姓男子因酒醉，搖搖晃晃走進新田路巷弄，在一棟大樓地下室出入口處小便，疑因...

影／23歲男大生騎大重機環島 台東撞鐵牛車 頭部重創亡

洪姓大學生和友人趁著暑假騎大型重型機車環島，昨到台東看熱氣球，下午4時許騎車北上行經台9線關山月眉路段，撞上陳女駕駛的鐵...

影／酒駕心虛飆騎550公尺拒檢 新北警查累犯已三次

新北市樹林區王姓男子上周五（8日）凌晨酒駕騎車經過樹林區中正、大安路口，警巡經過見王男車燈未開欲趨前規勸。不料王男見警，...

全國第1支離島高救隊成立 綠島高救隊要「救」地起飛

台東縣長饒慶鈴今天到在綠島消防分隊，主持綠島「高級救護隊」成軍授旗典禮，稱讚高救隊第1時間搶救傷患宛如「行動急診室」，已...

台中神岡工廠大火 消防隊員到場搶救中

台中市神岡區溪頭路今天中午發生工廠火警，火勢猛烈，濃煙在數公里就可看到，消防隊員已到場搶救中。

老婦吃飯噎昏 彰化119執勤員隔空指導哈姆立克成功救命

消防局119執勤員都接受專業訓練，在受理報案時，可以先以線上指導病患家屬或路人，爭取黃金救援時間。彰化縣一名69歲何姓老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。