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汽車私裝警示燈並尾隨救護車 警將依法告發

中央社／ 台北11日電

有網友上傳一輛私人汽車違規尾隨救護車並闖紅燈影片，北市警方今天表示，經查網路影片內容違反道路交通管理處罰條例等相關規定，若有民眾提供明確時、地事證，將依法告發。

台北市警察局大同分局交通組長楊文欽今天表示，有網友在社群網站上傳車輛違規影片，初查為一輛裝設紅藍警示燈的私人汽車於轄內環河北路一帶尾隨救護車行駛，除不避讓救護車先行外，還一路違規跟著救護車闖紅燈。

警方經查犯行，可能涉違反道路交通管理處罰條例等相關規定，包括第16條第1項第2款，除頭燈外之的燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，處汽車所有人新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

以及，第45條第2項，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照；第45條第1項第11款，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，在後跟隨急駛，處600元以上1800元以下罰鍰。

還有第42條汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處1200元以上3600元以下罰鍰；第48條第1項第7款，設有左、右轉彎專用車道的交岔路口，直行車占用最內側或最外側或專用車道，處600元以上1800元以下罰鍰；第53條第1項第1款，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，處1800元以上5400元以下罰鍰。

警方表示，依規定此案須有民眾具名檢舉並提供案發時間、地點等事證，警獲報後將循相關資料調閱監視器畫面查證，若確認相關違法事證，將依法告發。

大同分局提醒，用路人在外行車時要確實遵守交通規則，遇到救護車要禮讓先行，且勿尾隨在救護車後方，以免發生事故；警報器和標誌燈具是專供特種車輛安裝和使用的設施，也是區別特種車輛和一般機動車的重要特徵，只有特種車輛，如警車、消防車、救護車、工程搶險車等，才允許安裝警報器。

同時，一些車主私自加裝警用標誌燈和警笛，影響正常社會秩序，警方將嚴加取締。

救護車

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