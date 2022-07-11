獨／醉漢大樓地下室小便跌落車道 高雄住戶把他撞死了

高雄市新興區9日上午發生一起離奇死亡車禍！一名程姓男子因酒醉，搖搖晃晃走進新田路巷弄，在一棟大樓地下室出入口處小便，疑因不勝酒力，跌落車道，剛好大樓一名孫姓住戶駕車返家，未注意程男躺在車道，直接輾壓過去，警方獲報，發現程男已死亡。

警方調查，35歲的程姓男子9日凌晨在文化路餐酒館消費，直到上午6點多離開，程男徒步沿路搖搖晃晃，途經新田路一處巷弄，疑因一時尿急，走進一棟大樓地下室車道出入口旁小便。

由於程男小便處離車道高度有約50公分高，程男小便完，因不勝酒力，轉身時未注意高度，踩空整個人跌落車道，當時大樓後方管理室管理員尚未上班，無人趨前查看。

不久後，一名孫姓大樓住戶（47歲）駕車返回大樓，未注意程男躺在車道上，車子直接開下地下室時，將程男直接輾過，孫男才知壓到人，轄區新興警分局警方和救護員獲報趕抵，發現程男已死亡。

孫男駕車壓死人，一臉驚恐，不知所措，警方和大樓管理員調閱監視器查看，發現當時程男醉醺醺地走至大樓地下室車道小便後，轉身跌落車道，緊接著就被孫姓住戶駕車輾過身體上半身。

大樓管理員對於該起離奇車禍意外，直呼難以置信，也認為該名孫姓住戶很倒楣；檢警將釐清孫男是否跌落車道頭部撞擊死亡抑或遭孫男車子輾壓致死。

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