老婦吃飯噎昏 彰化119執勤員隔空指導哈姆立克成功救命
消防局119執勤員都接受專業訓練，在受理報案時，可以先以線上指導病患家屬或路人，爭取黃金救援時間。彰化縣一名69歲何姓老婦人，上月23日晚間被食物噎住，就是透過119執勤員陳靖保以電話「隔空」指導實施哈姆立克法，終於在救護車抵達前，成功將異物排除，恢復正常呼吸，健康出院。
彰化縣消防局救災救護科科長劉錫垣表示，消防局119執勤員都是接受許多基本救災救護訓練，在接到報案電話時，距救護車趕到時鐘約6分鐘，執勤員為爭取黃金救援時間，線上為病患家屬或者路人指導如何急救，其中，案例最多的是OHCA（無呼吸心跳）、低血糖昏迷，還有被異物噎住等緊急狀況。
消防局執勤員成功救援被異物噎住的何姓老婦人，就是很成功的案例。消防局指出，何女上月23日吃晚餐時，突然被食物噎住，無法呼吸，她的女兒立即撥打119求救，119執勤員陳靖保接報後，研判為異物哽塞，立即教導她的女兒實施哈姆立克法，過程中何女狀況持續惡化，失去意識倒地不起。
但陳靖保仍不放棄，繼續教導何女的女兒救援自己的母親，在眾人即將失去希望之際，突然聽到咳嗽聲，何女清醒了，異物也順利排除，成功將她從鬼門關搶救回來。
陳靖保回憶當時的緊急情況，時間一分一秒流失，彷彿與死神拔河，在他與何女的女兒努力下，當「傳來咳嗽聲，令人為之振奮」，那種喜悅，是無法用言語形容的，未來期許自己繼續堅守崗位，幫助更多需要幫助的人。
消防局表示，民眾發現有人異物哽塞時，應撥打119報案並立即實施哈姆立克法，如果不會操作也不用擔心，只要冷靜的聽從消防局119執勤員專業的指導，即有機會救回身邊重要的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言