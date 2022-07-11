竹圍漁港2歲童走失大哭 手牽漂亮姐姐止淚找到媽

桃園市一名2歲男童昨下午跟父母到竹圍漁港沙灘遊玩，過程中不小心走散，被路過遊客發現並報警；警方到場後巡視四周，順利在沙灘沖水區找到正在尋人的男童父母，並告誡他們不要讓小孩離開視線，以免發生危險。

大園警分局竹圍派出所昨天下午4時許接獲報案，在竹圍漁港漁會大樓旁有一名走失男童，警員林裕珉、金愷獲報前往查看，只見現場3名年輕男女，其中一女子牽著一名年約2歲的男童，稱男童獨自在漁會大樓邊徘徊，且不斷哭著要找爸媽，應該是與家人走散了，請警方幫忙協尋。

員警得知後，帶著男童在附近沿途詢問，所幸沒多久就在沙灘沖水區發現焦急的男童父母，父親陳男見寶貝兒子平安無事，趕緊將他抱進懷裡安撫。

陳姓男童父母表示，由於當時正在陪他的哥姐玩水，沒注意他走遠，幸好有熱心民眾和員警及時提供協助，才沒發生其他意外，非常感謝警方的幫忙。