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影／桃園木藝店大火熊 1人逃出 原木付之一炬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區康莊路一家神桌木藝店工廠今天上午突然大火，一層挑高鐵皮屋濃煙、火光竄出，廠內大批原木、神桌材料易燃物付之一炬，廠內1人逃出，桃園市消防局據報撲救，約半小時控制火勢，無人員受困，起火原因將由火調鑑定調查。

桃園消防局表示，大溪區康莊路三段一家神桌木藝店鐵皮工廠，今天上午9時34分廠內木材突然起火迅速燃燒，1名員工迅速逃出，火勢夾雜濃濃黑煙竄出，整棟鐵皮屋大火塌陷，第四消防大隊動員警消53人及19輛消防車灌救，1小時內控制火勢，目前進行殘火處理中。

神桌木藝店員工自行逃出後，工廠內熊熊大火燃燒，廠內神桌木藝成品及原本等木材原料付之一炬，財務損失不貲，幸無人員受困、受傷，現場消防員表示，殘火處理撲火勢後，真正起火原因將由火調人員鑑定查明。

大溪一家神桌木藝店鐵皮工廠大火，大批原木、神桌材料付之一炬。記者曾增勳／翻攝
大溪一家神桌木藝店鐵皮工廠大火，大批原木、神桌材料付之一炬。記者曾增勳／翻攝
大溪一家神桌木藝店鐵皮工廠大火，大批原木、神桌材料付之一炬。記者曾增勳／翻攝
大溪一家神桌木藝店鐵皮工廠大火，大批原木、神桌材料付之一炬。記者曾增勳／翻攝
大溪一家神桌木藝店鐵皮工廠大火，大批原木、神桌材料付之一炬。記者曾增勳／翻攝
大溪一家神桌木藝店鐵皮工廠大火，大批原木、神桌材料付之一炬。記者曾增勳／翻攝

桃園 消防員

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