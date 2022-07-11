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高雄大樓管理員遭狠K 背後曝曾和「大咖」住戶起衝突
高雄市前金區一棟大樓劉姓管理員，7日上午因規勸2名至大樓訪友男子機車勿亂停，竟遭棍棒打得頭破血流，2男當場被警逮捕；由於劉曾和綽號「金毛」、曾打傷網紅「超艾夾」、涉槍擊案鬧事的蔡姓住戶因停車問題起口角衝突，警方正調查是否和教唆打人有關聯。
警方調查，盧姓（28歲）和許姓（26歲）男子曾在上個月底晚間至前金區光明街一棟大樓訪友，由於2人深夜仍在大廳逗留且說話大聲，劉姓管理員（53歲）出言規勸後離去。
盧、許2人7月7日上午7時30分又至該棟大樓，因機車亂停，值班的劉男見狀，趨前告誡，沒想到，2人竟持棍棒將劉打得頭破血流、手腳擦挫傷。大樓主委報案，轄區新興警分局警方趕抵，將2男依殺人未遂現行犯逮捕，受傷的劉男經送醫治療後，幸無生命危險。
警方研判盧、許2男僅因停車問題遭勸，就持棍棒狠Ｋ劉男，教訓意味濃厚，行兇動機似乎不單純。警方追查發現，受傷的劉姓管理員曾和大樓蔡姓住戶（29歲）因地下室停車問題起口角。
警方查蔡姓住戶的身分，赫然發現蔡男是綽號「金毛」的男子，去年2月曾在高市舞廳外砍傷網紅「含羞草日記」的成員「超艾夾」，事後雙方和解撤告；同年4月，蔡男又涉及一起仁武槍擊案導致4人中彈受傷，曾引發市長陳其邁震怒，要求警方掃蕩；同年10月，蔡男也曾率眾至新興區一家娛樂城前鬥毆鬧事。
「金毛」囂張行徑曾令時任高雄市警察局長、目前已升任警政署長的黃明昭下令刑大和市區分局嚴守「金毛」的一舉一動，防止他再滋事。
由於打傷人的盧姓和許姓男子對犯案動機輕描淡寫，大辣辣地說「沒關係，我們都全力配合」，加上「金毛」蔡男曾和管理員劉男起過衝突，警方正調查2案是否有教唆打人的關聯性。
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