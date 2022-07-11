社靈廟王船遊江 鞭炮聲嚇壞汪星人 警請里長廣播找回牠

基隆市和平島社靈廟三府王爺「王船」昨天遊江，杜姓女子飼養的狗「妞妞」，被鞭炮聲嚇到後狂奔走失，向警方求助。警員請里長廣播協助尋找，有人回報店內有隻狗，跟里長廣播描述特徵相符。妞妞被帶到派出所，見到杜女馬上奔向她，人狗團圓。

和平島社靈廟慶祝13日（農曆6月15日）三府王爺誕辰，舉辦王船祭系列活動。昨天海上遊江，王船循水路先前後往八斗子漁港、外木山漁港和基隆港祈福消災。今天路上遊江，以車陣到社靈廟的分靈廟、友宮拜廟出巡。13日王爺出巡繞境，為地方消災祈福。

基隆警二分局今天表示，社靈廟王船昨早啟航時，信眾燃放鞭炮助陣。杜姓女子不久前往和平島上的和一路派出所，向警員鄭旭翔、林星辰及潘禹叡表示，她牽著妞妞參加王船啟航活動時，妞妞被突然傳來的巨大鞭炮聲嚇到，拔腿狂奔，她未能抓牢狗繩，妞妞一溜煙就不見蹤景，希望警方幫忙尋找。

員警了解情況後，留下杜女的聯繫方式，並調閱路口監視器查看妞妞去露，並分頭在王船活動地點附近找尋。警方也透過里長廣播，說明妞妞的毛色和特徵，請里民幫忙留意。

過了不久，有名女子進入和一路派出所，表示店內來了一隻小狗，跟里長廣播敘述的特徵符合。警方聯繫杜女到派出所，杜女看到妞妞很開心，妞妞聽到主人呼喚，興奮地奔向她。杜女找回妞妞，一直向員警和協助找到狗的業者道謝。