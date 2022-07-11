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影／台中慣竊偷車暗夜警匪追逐 警網圍捕破窗抓人送辦
台中市第二警分局昨天深夜巡邏時，發現一輛剛通報失竊的贓車，隨即前往攔查，但開車的張姓竊嫌沒有停車，加速逃逸，六個警網獲報圍捕，張一路在市區逃竄，途中擦撞2輛民眾轎車，警方最後順利攔停車輛後，破窗使用辣椒水制伏，全案目前正在清查，張是否涉及其他竊案。
第二警分局文正所在昨天深夜11時許接獲林姓民眾報案，白天停在北區梅川西路、永達街口的轎車失竊，經警調閱車行軌跡，發現贓車曾出現在北區英士、英才路一帶，趕緊通知巡邏警網前往調查。
警方在英士路與日新街口發現贓車，但歹徒開車拒捕，加速逃逸，現場警力趕緊通知分局勤務中心派遣支援攔截圍捕。
二分局一共出動6網警力，前往圍捕竊嫌，但竊嫌仍一路開著贓車在北區、西區、中區逃竄，行經中區興中路、公園路時，撞壞一輛民眾轎車的後照鏡，最後警方在今天凌晨零時許，在東區精武路、復興路攔停贓車。
竊嫌被攔停後在車內駕駛座還不停車，又擦撞前方車輛的保桿，警方使用強制力破窗、噴辣椒水才將竊嫌制伏，經酒測，張無酒精濃度。
經查，涉案的張姓男子（32歲）素行不良，曾犯過不少竊案，因張拒絕夜間偵訊，警方將待後續清查，釐清張是否涉及其他竊案，全案將依竊盜、妨害公務、毀損等罪方向偵辦。
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