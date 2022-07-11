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影／23歲男大生騎大重機環島 台東撞鐵牛車 頭部重創亡

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

洪姓大學生和友人趁著暑假騎大型重型機車環島，昨到台東看熱氣球，下午4時許騎車北上行經台9線關山月眉路段，撞上陳女駕駛的鐵牛貨車，大重機車頭全毀，洪頭部重創失去生命跡象。台東縣消防局鹿野分隊救護車執行任務經過，優先將洪送醫急救仍宣告不治，檢方會同法醫今天相驗確認死因。

台東縣警局關山分局交通組長張淵瑜表示，大重機騎士昨下午約4時40分，行經台9線北上320公里處，與載肥料貨車發生碰撞，雙方酒測值為0，事故原因仍在調查，貨車駕駛陳女警詢後報請檢察官複訊釐清案情。

肇事陳女表示，她是當地農戶，昨下午駕駛鐵牛貨車載肥料，從農路開出來穿越台九線回家，大重機從台九線由南往北，不明原因直接撞在貨車左前輪後側處，她下車查看發現騎士已經重創倒地。

據了解，23歲洪姓大重機騎士住北部，和友人騎重機環島，昨天到台東看熱氣球，約下午4點40分從鹿野北上，行經台9線北上320公里處時，陳女駕鐵牛貨車從農路，要穿越台九線返家，大重機反應不及撞到鐵牛貨車前輪後側，洪頭部重創、倒地不起。

鹿野消防分隊救護車，當時剛好載1名輕傷患者經過，救護人員下車查看，發現騎士頭部重創、流血不止，已失去生命徵象，當機立斷先讓輕傷患者下車，先搶救重機駕駛，台東縣消防局隨即調派另輛救護車到場，將下車等待患者送醫治療。

張淵瑜提醒，台九線台東鹿野到關山路段周邊有許多農田，目前正值農忙時期，經常有農車從台九線二側農路出入，呼籲用路人駕駛減速慢行、遵守交通規則，來台東開心旅遊、平安返家。

洪男昨下午騎大重機，撞上穿越台九線的鐵牛貨車，警方立即到場調查事故原因。記者卜敏正／攝影
洪男昨下午騎大重機，撞上穿越台九線的鐵牛貨車，警方立即到場調查事故原因。記者卜敏正／攝影
洪姓男子昨下午騎大重機，撞上穿越台九線的鐵牛貨車。記者卜敏正／攝影
洪姓男子昨下午騎大重機，撞上穿越台九線的鐵牛貨車。記者卜敏正／攝影
洪姓男子昨下午騎大重機，撞上穿越台九線的鐵牛貨車，警方到場調查。記者卜敏正／攝影
洪姓男子昨下午騎大重機，撞上穿越台九線的鐵牛貨車，警方到場調查。記者卜敏正／攝影
台九線台東鹿野到關山路段，熱氣球活動、進出車輛多，警方提醒近期正值農忙、穿越車輛多，用路人請減速慢行。記者卜敏正／攝影
台九線台東鹿野到關山路段，熱氣球活動、進出車輛多，警方提醒近期正值農忙、穿越車輛多，用路人請減速慢行。記者卜敏正／攝影

重機 台東 患者

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