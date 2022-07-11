電動車救災新利器 台南採購滅火毯2人就可操作

隨著電動車逐漸普及，不時傳出電動車起火意外，為有效防止電動車持續復燃，台南消防局本月採購3組滅火毯，將配發給第五、第六及第七大隊使用救災。消防局說，滅火毯僅需2人即可拉開覆蓋起火的車輛，盡可能與地面密合，阻絕燃燒所需氧氣控制火勢，避免浪費大量水資源，快速又環保。

台南市於去年7月發生一起電動車自撞起火事件，車底電池部位不斷有火舌冒出，消防局派出了6部水車持續灑水替鋰電池降溫。

當電動車鋰電池出現起火現象，需要大量水才能滅火，電池還有復燃的可能性，當水資源不足的情況下，必須尋求更好的方式解決電動車火災，台南消防局為此採購滅火毯供車輛救災使用。

台南市消防局說，這款滅火毯在覆蓋起火的車體時，可降低周圍溫度並減少煙霧產生，特殊矽膠塗層可抑制有毒物質和氧氣穿透，使電池在受控制狀態下燃燒，防止火勢延燒周圍物體，可耐1000-1300度高溫並可重複使用，尺寸為長8米寬6米，約30公斤。

市長黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，往年編列採購第2套消防衣，建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室，救災裝備空氣呼吸器背架、氣瓶及面罩個人化、全面配發安全穩固的美式消防梯及消防車安裝遠端監控系統等項目，都是為了保障消防人員救災安全。