快訊

看到新北預售屋超心動！代銷友人急澆冷水 網諷：價格很空靈

夏克立10年前揭夫妻財務狀況 錢都在黃嘉千帳戶憂「若離婚我沒錢」

昨天才跟王金平等人吃早餐 柯志恩今出現兩條線確診了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電動車救災新利器 台南採購滅火毯2人就可操作

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

隨著電動車逐漸普及，不時傳出電動車起火意外，為有效防止電動車持續復燃，台南消防局本月採購3組滅火毯，將配發給第五、第六及第七大隊使用救災。消防局說，滅火毯僅需2人即可拉開覆蓋起火的車輛，盡可能與地面密合，阻絕燃燒所需氧氣控制火勢，避免浪費大量水資源，快速又環保。

台南市於去年7月發生一起電動車自撞起火事件，車底電池部位不斷有火舌冒出，消防局派出了6部水車持續灑水替鋰電池降溫。

當電動車鋰電池出現起火現象，需要大量水才能滅火，電池還有復燃的可能性，當水資源不足的情況下，必須尋求更好的方式解決電動車火災，台南消防局為此採購滅火毯供車輛救災使用。

台南市消防局說，這款滅火毯在覆蓋起火的車體時，可降低周圍溫度並減少煙霧產生，特殊矽膠塗層可抑制有毒物質和氧氣穿透，使電池在受控制狀態下燃燒，防止火勢延燒周圍物體，可耐1000-1300度高溫並可重複使用，尺寸為長8米寬6米，約30公斤。

市長黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，往年編列採購第2套消防衣，建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室，救災裝備空氣呼吸器背架、氣瓶及面罩個人化、全面配發安全穩固的美式消防梯及消防車安裝遠端監控系統等項目，都是為了保障消防人員救災安全。

消防局局長李明峯表示，面對無情的災害救援現場，未來持續採購使用新式裝備執行救災行動，強化救災效率，一同建立安全有效消防救災環境。

台南消防局採購滅火毯搶救電動車起火，2人即可將滅火毯拉開覆蓋起火車輛，盡可能與地面密合，阻絕燃燒反應所需的氧氣，控制火勢。圖／台南市消防局提供
台南消防局採購滅火毯搶救電動車起火，2人即可將滅火毯拉開覆蓋起火車輛，盡可能與地面密合，阻絕燃燒反應所需的氧氣，控制火勢。圖／台南市消防局提供
台南消防局採購滅火毯搶救電動車起火，2人即可將滅火毯拉開覆蓋起火車輛，盡可能與地面密合，阻絕燃燒反應所需的氧氣，控制火勢。圖／台南市消防局提供
台南消防局採購滅火毯搶救電動車起火，2人即可將滅火毯拉開覆蓋起火車輛，盡可能與地面密合，阻絕燃燒反應所需的氧氣，控制火勢。圖／台南市消防局提供

台南 水資源 高溫

延伸閱讀

葡萄牙野火肆虐釀29傷 當局派逾3000消防員滅火

元山打入陸系電動車鏈

一周盤前解析／伺服器、電動車 可留意

同學相約戲水...基隆15歲少年溺水 消防拉上岸送醫急救

相關新聞

安平無名浮屍 南警尋人高手不放棄 終查出是32歲獨居男

台南市安平觀夕平台水域，1個多月前經民眾發現無名男浮屍，市警四分局經過查訪、指認及指紋比對，皆無所獲，苦無對策下，7月9...

影／23歲男大生騎大重機環島 台東撞鐵牛車 頭部重創亡

洪姓大學生和友人趁著暑假騎大型重型機車環島，昨到台東看熱氣球，下午4時許騎車北上行經台9線關山月眉路段，撞上陳女駕駛的鐵...

高雄交警騎大重機演練 遭違規車擊落 1警翻滾3圈受傷

高雄市交通大隊機動分隊員警昨上午騎警用大重機執行勤務，行經中正三路時，張姓男子駕車從外車道切內車道時，未注意交警從後經過...

高雄大樓管理員遭狠K 背後曝曾和「大咖」住戶起衝突

高雄市前金區一棟大樓劉姓管理員，7日上午因規勸2名至大樓訪友男子機車勿亂停，竟遭棍棒打得頭破血流，2男當場被警逮捕；由於...

社靈廟王船遊江 鞭炮聲嚇壞汪星人 警請里長廣播找回牠

基隆市和平島社靈廟三府王爺「王船」昨天遊江，杜姓女子飼養的狗「妞妞」，被鞭炮聲嚇到後狂奔走失，向警方求助。警員請里長廣播...

影／台中慣竊偷車暗夜警匪追逐 警網圍捕破窗抓人送辦

台中市第二警分局昨天深夜巡邏時，發現一輛剛通報失竊的贓車，隨即前往攔查，但開車的張姓竊嫌沒有停車，加速逃逸，六個警網獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。