高雄交警騎大重機演練 遭違規車擊落 1警翻滾3圈受傷
高雄市交通大隊機動分隊員警昨上午騎警用大重機執行勤務，行經中正三路時，張姓男子駕車從外車道切內車道時，未注意交警從後經過，當場擊落張姓員警的警用重機，造成張警連人帶車摔落，翻滾3圈受傷，幸無生命危險，詳細車禍肇責由警方調查中。
新興警分局調查，該起車禍事故發生在今天上午9時38分許，當時交通大隊機動分隊員警正執行車隊出勤演練勤務，6名交警騎重1200CC的警用大重型機車行經中正三路和仁愛一街口，剛好一名張姓男子駕駛轎車從外車道切入內車道，未注意交警經過，當場撞擊騎在前方第2輛的張姓員警警用機車。
張警當場閃避不及，連人和警車被撞噴飛，張警在地上翻滾3圈倒地，警用重機則滑行至人行道，留下長達7公尺的煞車痕，張男轎車左側凹陷毀損。
執勤的同仁見狀紛紛停下，演練勤務秒變「實戰經驗」，趕緊通報救護車，將受傷的張警送醫，所幸僅手腳擦挫傷，無生命危險，仍住院觀察中。
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