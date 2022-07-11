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安平無名浮屍 南警尋人高手不放棄 終查出是32歲獨居男

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平觀夕平台水域，1個多月前經民眾發現無名男浮屍，市警四分局經過查訪、指認及指紋比對，皆無所獲，苦無對策下，7月9日意外接到歸仁警分局尋人高手巡佐吳孟宇來電，案件終於露出契機，警方昨天並提供照片讓家屬指認，確認死者是32歲林姓男子，讓死者順利返家。

市警四分局6月3日接獲海巡商港安檢所員警轉報，在觀夕平台靠近綠色燈塔外海發現無名男浮屍，警方連日來調查，都沒有進展，2天前吳孟宇打電話給四分局員警連繫，終於有進展。

現職歸仁警分局大潭所巡佐吳孟宇，為台南市著名的尋人高手，平時即主動關注各警分局的失蹤人口通報，6月3日安平轄區發現無名屍時，吳曾檢視失蹤人口系統，但當時並未發現可疑對象。

吳孟宇仍不死心，時常關注是否有新增訊息，直到6月30日，在系統內出現一筆失蹤人口案，住仁德區32歲林姓死者常年居住在外，6月初家人電話聯繫不上，當時雖感覺有異但並未報案，由於林有定期回診習慣，6月28日家屬接獲醫院來電表示其未回診，6月30日向歸仁警方報案失蹤。

吳孟宇獲悉後，懷疑林與6月3日在安平地區發現無名屍相關，為確認林最後行蹤，吳多次至安平漁港尋找林使用車輛。並主動聯繫市警四分局提供相片給家屬指認，最後確認無名屍身分，讓林順利返家。

吳孟宇說，許多失蹤人口都來自弱勢家庭，為這些弱勢家庭服務，找回牽掛的家人，是身為警察能做也該做的事，就是這樣的使命感，讓他非專責尋訪失蹤人口，仍願意利用休假時間四處奔波，每當破案時看到家屬感激的表情，讓他感覺一切都值得了。

台南市歸仁警分局大潭所巡佐吳孟宇，鍥而不捨，花了1個多月的時間查出安平無名屍身分，協助死者順利返家。圖／歸仁警分局提供
台南市歸仁警分局大潭所巡佐吳孟宇，鍥而不捨，花了1個多月的時間查出安平無名屍身分，協助死者順利返家。圖／歸仁警分局提供

失蹤 台南 弱勢家庭

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