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男子登台南大凍山 迷途嘉義大埔山區幸脫險

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

住新北市樹林區的范姓男子今早獨自登台南白河大凍山，下山時迷途山區，緊急用手機撥打119求救，消防隊員頂著雲霧歷經2個半小時協尋，在原路線約7公里外嘉義大埔鄉山區尋獲，范脫險後驚魂未定。

據指出，57歲范某為退休人員，今早從家中開車南下，在關嶺國小附近沿著攀登大凍山山路上山，當時山區降雨順利攻頂。

范中午下山，發現山路溼滑險摔倒，過程發現另有條山路，轉而下切，走了數公里發現迷路，山區間歇霧氣視線轉差，下午1點31分緊急撥打119求救。

南市政府消防局勤務中心教導如何定位座標，查出范某所在位置介於台南及嘉義山區交界，遂派遣關嶺消防分隊前往協尋。

一行人經沿九龍山山徑攀爬至大凍山陵線，沿途持續追蹤走失者位置，判斷范某應是沿九龍山山徑下切至嘉義大埔鄉山區，下午4點終於在嘉義縣大埔鄉南寮山區尋獲，離原來下山山路約7公里遠，范意識清醒，神情疲憊有些驚嚇，後由關嶺消防隊協助將登山客安全護送下山。

消防局第一大隊大隊長石家源呼籲，登山需有周全規劃，切勿獨自登山及行走不熟悉的路徑以免發生迷失意外 ，且山區天氣多變，應攜帶周全登山裝備及雨具以策安全。

范男（左）獨自登台南大凍山下山迷路至七公里外嘉義大埔山區，幸經消防隊員尋獲驚魂未定。圖 ／讀者提供
范男（左）獨自登台南大凍山下山迷路至七公里外嘉義大埔山區，幸經消防隊員尋獲驚魂未定。圖 ／讀者提供

嘉義 大埔 台南

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