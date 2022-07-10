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苗栗縣今天驚傳2件3人落水事件 1人死亡2人獲救

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣今天下午在南庄鄉加里山風美溪，及後龍鎮水尾海邊，分別傳出落水事件，其中，一名男子騎機車落海，傍晚尋獲遺體，另2人在風美溪落水，其中1人困身激流中，都獲救無大礙。

一名男子今天下午6點8分騎機車在後龍鎮水尾海邊，直直騎向海上，連人帶車落海，男子失去蹤影，現場有大批戲水遊客目睹，海巡、消防單位人員據報動員搜尋，傍晚6點43分發現男子，已無生命徵象，案交由警方處理中。

此外，5人攀登南庄加里山隊伍，今天下午4點20分下山途經步道1.3公里風美溪，過河時突然溪水暴漲，2名登山客被溪水沖走，其中一名女登山員自行爬回岸邊脫險，另一名男登山客漂流約30公尺，腳卡在水底石縫，水淹到腰部，有山友利用繩索固定待救。

南庄消防分隊出動二梯次11名警、義消趕往，下切河谷接觸到身困激流的落水男子，傍晚6點45分利用繩索協助脫困，他的雙腳因碰撞河床石頭瘀青，消防局將他送醫，身體無大礙。

消防局表示，近來午後時常會有雷陣雨，民眾要特別小心，如果上游山區天色昏暗，或是雷聲作響，溪水顏色變混濁或夾雜斷枝葉，水面突然上升，可能是山洪暴發的前兆，最好離開水邊或沙洲；如果溪水暴漲被困在岩石或沙洲上，應保持冷靜，等待救援；萬一被水沖走時，身體應以仰姿保持腳在前、頭在後，避免撞傷頭保命。

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一名登山口今天下午身陷苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流，警義消驚險救出。圖／民眾提供
一名登山口今天下午身陷苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流，警義消驚險救出。圖／民眾提供
一名登山口今天下午身陷苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流，警義消驚險救出。圖／民眾提供
一名登山口今天下午身陷苗栗縣南庄鄉加里山風美溪激流，警義消驚險救出。圖／民眾提供

南庄 苗栗縣

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