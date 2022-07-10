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影／小女孩暴衝過馬路...3度閃過死神 驚險畫面曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名3歲女童昨天擅自打開住家大門外出，期間突然橫越馬路要去對面，嚇得汽、機車急停避讓，對向一輛汽車閃避不及，女童擦撞後跌坐在地，所幸僅受驚嚇無大礙，事發過程也被行車記錄器拍下，驚險瞬間則讓眾人看到「心臟沒力」。

據了解，該名女童本來在家玩，疑似不知道媽媽去洗澡，誤以為是去對面鄰居家串門子，竟自行打開住家門鎖外出要找人，獨自一人走到南投市彰南路附近，疑因看到對街男子長得像爸爸，便橫衝直撞過馬路挨撞，驚悚過程行車記錄器拍下。

影片中，小女孩身穿粉紅色洋裝，本來還站在路邊，倏地拔腿就往馬路對面衝，差點撞上機車，嚇得機車騎士連忙減速，後方汽車見狀也及時煞停，小女孩似乎也有些嚇到，但她稍微停頓一下後繼續往前衝，一輛汽車閃避不及與她發生碰撞。

小女孩與汽車擦撞後跌坐在地，隨後立刻站起身，又往對面路旁移動，對面住戶因住家外喇叭聲此起彼落，趕忙外出查看，發現小女孩站在馬路上不斷摸著雙膝，趕忙上前安撫將她帶離，事後更協助女童找到媽媽，最後沒有送醫，也沒有報案。

但事發後，後方汽車駕駛也將影片PO上網貼文表示，「有驚無險，好險小妹妹沒事，真的嚇死了」，並提醒家長們真的要好好顧好自己的小朋友；同時留言說明，與小妹妹發生擦撞的車輛，有停靠路邊下車關心，並沒有肇逃。

但因影片實在太驚險，不少網友直呼「嚇死」、「心臟快沒力了」，甚至痛批家長失職；對此，警方表示，未接獲相關報案，但任意穿越馬路依法可處500元罰鍰，家長讓未滿6歲幼童獨處、疏於照顧，依「兒少法」最高可處1萬5000元罰鍰。

小女童突然橫越馬路要去對面，嚇得汽、機車急停避讓，對向一輛汽車閃避不及，女童擦撞後跌坐在地，所幸僅受驚嚇無大礙。圖／民眾提供
小女童突然橫越馬路要去對面，嚇得汽、機車急停避讓，對向一輛汽車閃避不及，女童擦撞後跌坐在地，所幸僅受驚嚇無大礙。圖／民眾提供
小女童突然橫越馬路要去對面，嚇得汽、機車急停避讓，對向一輛汽車閃避不及，女童擦撞後跌坐在地，所幸僅受驚嚇無大礙。圖／民眾提供
小女童突然橫越馬路要去對面，嚇得汽、機車急停避讓，對向一輛汽車閃避不及，女童擦撞後跌坐在地，所幸僅受驚嚇無大礙。圖／民眾提供

行車記錄器 南投

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