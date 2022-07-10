影／跑車從國道衝落14公尺 驚險影像被回收場監視器拍到

一輛跑車前天行經國道四號要下匝道時，車輛疑失控，騰空飛起先撞破護欄再衝落14公尺高的平面道路，男駕駛彈飛到車外重傷，跑車車頭和車頂幾乎全毀，駕駛至今未清醒，肇事原因由國道警方調查中，跑車衝落橋下驚險畫面，被豐原清潔隊回收場監視器拍到。

跑車衝越國道護欄，掉落14公尺下的豐原區國豐路上，豐原清潔隊回收場在旁，高處設有監視器，剛好拍到跑車衝落畫面，一輛大型車正停等紅燈，跑車衝落時，連續翻滾多圈後落地，幸未壓到其他人車。

台中市消防局前天下午4點多獲報，豐原區國豐路一段有車禍需救護，派遣豐原消防分隊，出動消防車4輛、救護車1輛，人員共12名，由分隊長陳彥翰帶隊前往。

一輛跑車停在國豐路上，車頭幾乎全毀，車頂也嚴重凹陷，35歲周姓駕駛頭部外傷、鼻漏、意識昏迷，救護車送往衛福部豐原醫院急救。