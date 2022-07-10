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影／跑車從國道衝落14公尺 驚險影像被回收場監視器拍到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛跑車前天行經國道四號要下匝道時，車輛疑失控，騰空飛起先撞破護欄再衝落14公尺高的平面道路，男駕駛彈飛到車外重傷，跑車車頭和車頂幾乎全毀，駕駛至今未清醒，肇事原因由國道警方調查中，跑車衝落橋下驚險畫面，被豐原清潔隊回收場監視器拍到。

跑車衝越國道護欄，掉落14公尺下的豐原區國豐路上，豐原清潔隊回收場在旁，高處設有監視器，剛好拍到跑車衝落畫面，一輛大型車正停等紅燈，跑車衝落時，連續翻滾多圈後落地，幸未壓到其他人車。

台中市消防局前天下午4點多獲報，豐原區國豐路一段有車禍需救護，派遣豐原消防分隊，出動消防車4輛、救護車1輛，人員共12名，由分隊長陳彥翰帶隊前往。

一輛跑車停在國豐路上，車頭幾乎全毀，車頂也嚴重凹陷，35歲周姓駕駛頭部外傷、鼻漏、意識昏迷，救護車送往衛福部豐原醫院急救。

消防局接到報案表示，這輛跑車從國道四號由西往東方向要下匝道時，疑不慎撞到護欄翻落地面，車內民眾彈飛；國道警察泰安分隊今天表示，周姓駕駛送醫急救目前仍未清醒，傷勢已轉好，醫院抽血檢測，無酒精反應，警方初步調查，周男開車要下匝道時，疑操作失當，車輛飛越護欄並擦撞護欄後，掉落14公尺高到平面道路，肇事原由仍在調查。

一輛跑車從國道四號下匝道時，衝落14公尺下方道路。圖／台中市消防局提供
一輛跑車從國道四號下匝道時，衝落14公尺下方道路。圖／台中市消防局提供
一輛跑車從國道四號下匝道時，衝落14公尺下方道路，衝落畫面被監視器拍下。圖／台中市消防局提供
一輛跑車從國道四號下匝道時，衝落14公尺下方道路，衝落畫面被監視器拍下。圖／台中市消防局提供
一輛跑車從國道四號下匝道時，衝落14公尺下方道路。圖／台中市消防局提供
一輛跑車從國道四號下匝道時，衝落14公尺下方道路。圖／台中市消防局提供

跑車 國道 監視器

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