影／重機撞鐵牛貨車駕駛重創 救護車經過先救他仍不治

1名重機騎士男子今天下午4時許騎紅色重機，北上行經台9線關山月眉路段，與陳女駕駛的鐵牛貨車相撞，重機車頭全毀，駕駛頭部重創血流不止、失去生命跡象，台東縣消防局1輛救護車剛好載輕傷患者經過，當機立斷先讓輕傷患者下車，將重機騎士載至關山慈濟急救，事故原因仍待警方調查。

據了解，年約30歲重機騎士在救護車上已經失去生命徵象，經過院方急救至5時許仍宣告不治。

肇事陳姓女子表示，當時駕駛鐵牛貨車載著肥料，從支線開出來穿越台九線回家，重機從台九線由南往北，不明原因直接撞在貨車左前輪後側車身下方，她立即停車查看， 發現駕駛已經倒地不起。

據了解，重機駕駛約下午4點40分，行經台9線北上320公里處，與載肥料貨車發生碰撞，重機騎士頭部重創、倒地不起，鹿野分隊救護車剛好載1名輕傷患者經過，下車查看發現 機車騎士頭部重創、流血不止，已經失去生命徵象，當機立斷先讓輕傷患者下車，立即急救重機駕駛。