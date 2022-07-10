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南市派出所無名火案外案 查扣製毒原料也燒毀

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

平日大門深鎖的台南市善化警分局東昌派出所今晨竄出惡火，雖未傳出人員受困，但屋內暫存日前查扣的製毒工廠原料及相關設備付之一炬，不少居民懷疑是電線走火或自燃引起，對於這起無名火，警方將再釐清原因。

台南市消防局是今晨5點25分獲報善化區東勢寮親水公園旁一棟3層樓建物火警，1樓有明火及濃煙竄出，經查竟是善化警分局東昌派出所廳舍，平日無使用，大門深鎖，屋內確定無人。消防局共計派出附近南科、新市、山上、麻豆、官田等消防分隊14車26人投入灌救，5點46分控制，6點27分撲滅。

經查，東昌所因多年前與附近茄菝派出所合併，現有建物不定期使用，平常大門深鎖，而善化警方今年4月下旬在新市區一處鐵皮厝火災中，發現了地下製毒工廠，內部存放報廢電腦、監視器，以及過期公文檔案，還有製毒工廠查扣相關證物，暫時存放東昌派出所。警方稍後清查屋內，發現上述製毒原料全燒毀，已向檢方回報。

警方說，上述毒品原料因桶子受損，無法估計實際數量，將請專業化學業者確認無安全疑慮才會著手清點，而相關證物日前已完成採樣及拍照作業，不會影響後續案情偵辦。

南市善化警分局東昌派出所無名火傳案外案，警方查扣暫存製毒原料也燒毀，警方說不影響偵辦作業。圖／讀者提供
南市善化警分局東昌派出所無名火傳案外案，警方查扣暫存製毒原料也燒毀，警方說不影響偵辦作業。圖／讀者提供

台南 監視器

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