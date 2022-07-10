同學相約戲水...基隆15歲少年溺水 消防拉上岸送醫急救
基隆市15歲王姓少年今天下午與同學在暖暖淨水場附近，東勢坑溪攔砂壩附近戲水時沉入水中，消防人員趕抵現場，下水找到他並拉上岸後送醫。少年到院前已無呼吸心跳，在醫院接受急救中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午4點接獲報案，暖暖淨水場旁的攔砂壩有人溺水。消防人員趕到後下水救人，很快將他拉上岸，但人已溺水昏迷，一路急救並送醫。
據了解，王姓少年與同學今天相約戲水，攔砂壩水域深度有人發現王姓少年潛入水中時間過久，遲遲未浮出水面，趕緊打119求救。
救難人員到場時，少年的同伴大聲呼救，消防人員確認位置後馬上下水，並將少年救上岸。少年被就出後口鼻出血，無呼吸心跳，消防人員將他送往台灣礦工醫院急救。
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