找到了！台中落水男子漂流10公里 遺體尋獲
台中市71歲許姓男子疑因想不開，昨天上午從彰化縣與台中市間的大度橋跳落大肚溪，彰化及台中市消防局均動用船艇搜救，今天下午約3點半，在距離落水處下游約10公里處的伸港鄉中彰大橋尋獲遺體，並經家屬確認。
由於大肚溪水流湍急，許姓男子從落水的大度橋，漂流了約10公里，快到出海口，在中彰大橋下，被和美警分局伸港分駐所警員發現，會同伸港消防分隊及家屬前往現場，確認是許姓男子遺體，家屬十分哀痛。
據了解，許男連日來即有輕生念頭，依監視器顯示，他是在昨天上午7時左右，即從大度橋往彰化市方向，跳落大肚溪，現場留有機車及拖鞋，並有飲酒情況，由於大肚水流湍急，彰化及台中市消防人員均派消防車及人員搜救，並動用船艇及空拍機搜尋。
昨晚天色昏暗暫停，今天上午持續搜尋，並加大搜尋範圍，並以岸際搜尋方式進行，在伸港鄉中彰大橋尋獲遺體。
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