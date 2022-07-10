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影／高雄轎車違停 12歲女童開車門擊落老外夫妻受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄違停車亂象增多！徐姓男子昨晚將轎車違停復興一路，車上12歲女兒直接打開車門，造成騎機車雙載路過的外籍夫妻當場慘摔，老外妻子手部被捲入行進中的轎車下，路人見狀合力抬車救人，幸傷勢不嚴重，車禍肇責由警方調查中。

警方調查，該起車禍發生昨晚7時55分許，當時徐姓男子（38歲）在轎車違停在新興區復興一路上，徐男車上的12歲女兒一時未注意後方車輛，直接打開車門下車時，騎車雙載經過的外籍夫妻閃避不及，當場人車倒地。

當時外籍夫妻中的尤姓女子倒地後，剛好手部被捲入從旁經過的另一輛轎車車底下，路人見狀，拍車門要求駕駛先勿前進，5、6人合力將車子抬起，協助受傷的尤女脫困。

轄區警方獲報到場，先管制交通，同時通報救護人員，所幸外籍夫妻送醫治療後，無大礙。

警方事後對雙方進行酒測，均無酒駕行為；警方先依違反「道路交通處罰條例」55條違停，開出可罰300元以上、600元以下罰鍰，另依據56-1條規定，違規紅線臨停及未注意後方狀況、開啟車門致肇事，開出可處1200至3600元的罰單。

徐姓男子轎車違停，12歲女兒打開車門，導致騎車雙載路過的老外夫妻摔倒受傷。記者石秀華／翻攝
徐姓男子轎車違停，12歲女兒打開車門，導致騎車雙載路過的老外夫妻摔倒受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市徐姓男子將轎車違停在復興一路，12歲女兒開車門，意外擊落騎車經過的老外夫妻，造成2人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市徐姓男子將轎車違停在復興一路，12歲女兒開車門，意外擊落騎車經過的老外夫妻，造成2人受傷。記者石秀華／翻攝

違停 車禍 高雄市

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