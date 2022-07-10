板橋男欠贍養費15年...前妻表弟看不下去 押他上山痛毆

新北市陳姓女子不滿前夫15年下來，始終未給法院判的每月3萬元贍養費，她表弟知悉不爽幫忙「教訓」，埋伏在對方常出現的停車場強押上車，載至五股山上公墓一陣狂打後丟包。警方獲報調閱監視器畫面，循線通知涉案陳女等4人，警詢後移送法辦。

警方調查，上月27日清晨6點多，林姓男子（54歲）在板橋區一處停車場正要牽車上工，突然遭到前妻陳女（40歲）等人強押至黑色轎車內談判。林男稱，對方欲商討離婚後，法院判決的扶養2名小孩每月3萬元贍養費，但聽聞前後15年竟累積多達500萬元，雙手一攤說「我沒這麼多錢」，沒想到就被載去山上毒打。

當下陳女不爽林男態度，一怒之下先下車，孰料車上陳女的表弟謝姓男子等3人，立刻鎖上車門，將車從板橋開至五股公墓山上徒手暴打，林男手腕、頭、肩、腹部等多處擦挫傷。

謝男見教訓的差不多，開車載下山後丟包離去，林男全身傷早上9點多至派出所報案求助；海山警分局獲報，火速調閱監視器畫面，當日下午4點多，陸續通知涉案陳女等4人到案。