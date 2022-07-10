台南機車和轎車相撞 女大學生一度受困轎車底獲救

台南市北區海安路三段與和緯路二段路口，今天下午2點多發生轎車與機車車禍後，19歲張姓女大學生頭戴安全帽，全身卡在轎車車底盤下，和緯消防分隊救助人員立即使用手搖式千金頂及氣壓式頂舉袋將轎車平行頂舉，約20分鐘快速救出她。全身多處擦傷及燒燙傷，緊急送醫急救。

「有機車女騎士被卡在車底，快來救人。」消防局救災救護指揮中今，今天下午2點多接獲民眾報案，北區海安路三段與和緯路二段路口，發生轎車與機車車禍。