影／滑移詭異舞步偷遊戲片塞進褲檔 三重店家覺噁報警
新北市三重區某連鎖電玩專賣店，查看監視器發現6日晚間有1名男子在店內偷竊，他一邊左右滑移詭異步伐，一邊將2張switch遊戲片塞進褲檔裡，過程被完整錄下。店家已經報案，且覺得藏在那種地方，很噁。警方已鎖定嫌犯身分，將通知到案說明，依法究辦。
店方描述，6日晚間7時許，竊嫌趁店員在櫃檯忙著服務2名客人之際，刻意背對櫃檯，從開放式貨架抽出2張遊戲片，拿在手上用身體擋住，開始左右滑移詭異步伐，悄悄將遊戲片塞進褲檔，再用衣服下襬遮蓋，若無其事走出店外逃離。
其實嫌犯剛好正面對著監視器，被拍下完整偷竊過程。店方在臉書粉絲專頁貼文表達覺得很生氣，認為秉持相信客人，才都開放讓大家自由挑選遊戲，不是為了方便偷竊，並聲明絕不寬恕，呼籲早日自首，敢做敢當。
警方受理報案，調閱道路監視器展開調查，發現竊嫌走出店外不久，便將遊戲片從褲檔裡取出，拿在手上步行離去。警方已經查出小偷疑為住在附近的28歲張姓男子，將通知到案說明，依竊盜罪嫌究辦。
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