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桃園男童太想媽竟翹課 邊哭邊攔車被暖警勸回家
桃園市蘆竹區一名10歲男童太想媽，昨天中午沒去安親班，哭著到路邊攔車，希望到台北找母親，被民眾發現報案；警方到場耐心安撫，告訴他母親賺錢辛苦，可採視訊方式聯絡，讓男童乖乖隨外婆去上課，事後男童也到派出所致謝，兩人開心合影。
蘆竹警分局南竹派出所警員黃韋翔昨天下午1時在忠孝西路取締交通違規，被告知有男童在馬路上攔車，求人載他去台北，險象環生，希望員警協助。
黃員找到正在大哭的男童，一番安撫後見周邊無家長陪伴，正準備載回派出所，這時男童宋姓外婆出現；她表示，男童母親最近在台北忙於工作，把小孩託給自己照顧，但他非常黏媽媽，好不容易才讓他留在桃園安心讀書，想不到這次又因思念而蹺掉安親班。
黃員得知，便告訴男童媽媽工作賺錢很辛苦，想見面可以用視訊，希望他做乖寶寶，別讓媽媽及外婆擔心，而且若攔車發生意外，媽媽也會難過，終於讓男童乖乖去上課。
男童下課後，還與外婆一起至派出所感謝員警，表示以後不會再做讓家人擔心的事，還開心與員警合照。
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