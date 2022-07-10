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彰化139線暑假又大噴罰單 警方攔查告發69件

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

暑假期間，彰化縣道139線又見大批機車飆駛，彰化警察分局執行青春專案，即將139線列為重點取締目標，從7月1日至今，共取締無照駕駛20件、變更改裝車體違規5件、超速行駛44件，警方強調，暑假期間，仍然會加強防制青少年危險駕車，切莫心存僥倖。

彰化八卦山稜線縣道139線因兩側景觀優美，除了是國內知名的自行車休閒路線外，也吸引許多超跑及重機族前來，卻因彎道多，往往因超速或在過彎壓車進行危險駕駛，常發生傷亡車禍，儘管139線從東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段，速限調降為40公里，警方並設有兩支固定桿測速器及加強機動取締，但車禍死傷案件仍是不斷。

每年7月1日暑假開始，警方都會執行青春專案，其中，防制青少年危險駕駛都列為重點，沒想到今年暑假前一天即6月30日，139線發生27歲的越南籍武姓男移工騎重機撞車身亡案，警方更是加強139線的取締，尤其是昨天及今天都排定數個警網，會同監理站加強測速與攔查。

警方統計，139線從7月1日至今已取締告發青少年無照駕駛20件、變更改裝車體違規5件、超速行駛44件，甚至還有機車騎士見到警察攔檢過於緊張，撞上警車事故，幸好人員都未受傷。

彰化警分局在青春專案中，除了防制青少年危駛駕駛外，昨晚針對轄內青少年深夜易留連之KTV、撞球館、PUB、夜店、限制級電子遊藝場等營業場所及轄內治安要點處所擴大臨檢，展現暑假期間保護青少年安全的決心。

暑假期間，彰化縣道139線又見大批機車飆駛，彰化警察分局執行青春專案，將139線列為重點取締目標。圖／彰化警分局提供
暑假期間，彰化縣道139線又見大批機車飆駛，彰化警察分局執行青春專案，將139線列為重點取締目標。圖／彰化警分局提供
暑假期間，彰化縣道139線又見大批機車飆駛，彰化警察分局執行青春專案，將139線列為重點取締目標。圖／彰化警分局提供
暑假期間，彰化縣道139線又見大批機車飆駛，彰化警察分局執行青春專案，將139線列為重點取締目標。圖／彰化警分局提供

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