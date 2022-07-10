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新北7旬獨居硬朗婦天天爬山 失蹤3天陳屍山坡草叢
新北市新店區一名7旬獨居婦人不明原因失蹤，她家人近日打電話聯絡都沒有回應，她的妹妹前天晚上親自去她住處找人，才發現屋內無人、手機留在桌上，發現事態不對勁報警。警、消獲悉派員搜救，今天早上9點多順利尋獲，不幸她已成為一具冰冷遺體。
警方調查，死者孟女（77歲）長年獨居在新店區中興路一段某大樓內，平時有運動習慣，每日早晨會至家附近獅頭山爬山運動，身型雖嬌小但硬朗。
碧潭派出所9日凌晨3點獲報，報案人孟女稱姊姊疑似失蹤請求協尋，警方循線調閱監視器畫面，發現失蹤者孟女7日離開家門後，就沒有再返家了，遂緊急會同消防人員，在她家附近登山口與山上四處搜查，無奈未果。
警、消今天早上繼續搜索，早上9點44分在五峰山下草叢邊坡處，發現一具面朝上的老婦遺體，經家屬指認，就是失蹤的孟姓女子，她全身沒有明顯傷勢，但已經死亡。
孟婦家屬獲悉死訊十分難過，因爲死者並沒有重大身體疾病，且生性樂觀不可能有輕生意念，頻頻啜泣；警方事後依規定報請檢察官相驗，釐清確切死因，並協助家屬後續事宜。
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