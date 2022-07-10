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高雄民族路取締超速多 網酸「薪水小偷」 警方說話了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市民族路被列為十大易肇事路口地2名，交通局和警方聯手，設立速限40的限速牌，並以5支固定式照相桿加警方移動式人工拍照取締，讓不少機車騎士吃紅單，有網友酸「薪水小偷最佳示範」；轄區警方解釋日拍百件，是為防止車禍發生，均依規定舉發。

有男騎士指今年2月底騎車行經民族路1191巷、66號電線桿，接連3天因超速40被警方拍照舉發，接下3張紅單；也有網友指「收到罰單，真的很嘔」、「看到40就想噓」。

也有員警指出，新任警政署長黃明昭在擔任高雄市警察局長時，為遏止交通事故，要求所屬單位每日都得交出取締績效，並列表「統計」，因此警方取締勤務才會被迫暴增。

警方則指出，民族路設立速限40公里，是依據道路交通安全規則第93條第1項第1款「行車時速在設有快慢車道分隔線的慢車道，時速不得超過40公里」，因民族一路有快慢車道分隔島，交通局依照規定將速限定40公里。

警方指出，員警在移動式執行取締勤務，均按規定「在照相路段前100至300公尺處明顯處設置標誌，並要求標誌應離地面至少120公分，以提醒用路人減速慢行」。

此外，三民二警分局近月來，每日在民族路的取締件數約100件；左營警分局6月在民族路段則共計取締1218件，每日平均約40.6件；交通大隊在民族路設置的5支固定式照相桿，今年上半年共拍下1242件。

交大指出，民族路5支固定式測照數據，今年1至6月取締件數包括民族一路268號前，取締超速有134件；民族一路和承德路口，取締闖紅燈有114件；民族一路和裕誠路口，取締闖紅燈有419件；民族一路和建工路口，取締闖紅燈兼超速有291件；九如一路和民族一路口，取締闖紅燈有284件。

交大表示，設置固定式測照設備的目的在於降低交通事故發生，呼籲用路人確實遵守各項交通規則，做好速度管理，減速慢行，以維護自身和他人交通安全。

高雄市交通局和警方聯手，設立速限40的限速牌，並以5支固定式照相桿加警方移動式人工拍照取締，讓不少機車騎士吃紅單，有網友酸「薪水小偷最佳示範」。記者石秀華／攝影
高雄市交通局和警方聯手，設立速限40的限速牌，並以5支固定式照相桿加警方移動式人工拍照取締，讓不少機車騎士吃紅單，有網友酸「薪水小偷最佳示範」。記者石秀華／攝影
高雄男騎士連續在民族路1191巷66號電線桿超速，連3天收到3張罰單；圖為男騎士遭開單的地點。記者石秀華／攝影
高雄男騎士連續在民族路1191巷66號電線桿超速，連3天收到3張罰單；圖為男騎士遭開單的地點。記者石秀華／攝影

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