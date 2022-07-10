大學生遊旗津遭竊2000元 事隔2周報案警不到1天就破案

陳姓大學生到高雄旗津海灘戲水，他將錢包放在機車前方置物箱，裡頭2000元卻不翼而飛，鼓山分局獲報後，調閱路口監視器畫面，鎖定涉案的林姓男子，雖然距事發已隔2周，仍順利在昨天宣布破案，依竊盜罪嫌將林男移送法辦。

鼓山分局表示，這起竊案發生在今年6月底，陳姓大學生錢包現金遭竊後，因趕著回到台東參加學校結業式，直到昨天才回到高雄向警方報案。

雖然事隔2周，員警受理後隨即調閱監視器畫面，正巧拍到行竊的林姓男子，林男居無定所，警方到他住家訪查也未發現行蹤，直到昨天傍晚在轄區巡邏時，碰到林男騎機車在旗津街頭閒逛，隨即將他帶回旗津分駐所釐清案情。