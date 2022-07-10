聽新聞
test
0:00 / 0:00
大學生遊旗津遭竊2000元 事隔2周報案警不到1天就破案
陳姓大學生到高雄旗津海灘戲水，他將錢包放在機車前方置物箱，裡頭2000元卻不翼而飛，鼓山分局獲報後，調閱路口監視器畫面，鎖定涉案的林姓男子，雖然距事發已隔2周，仍順利在昨天宣布破案，依竊盜罪嫌將林男移送法辦。
鼓山分局表示，這起竊案發生在今年6月底，陳姓大學生錢包現金遭竊後，因趕著回到台東參加學校結業式，直到昨天才回到高雄向警方報案。
雖然事隔2周，員警受理後隨即調閱監視器畫面，正巧拍到行竊的林姓男子，林男居無定所，警方到他住家訪查也未發現行蹤，直到昨天傍晚在轄區巡邏時，碰到林男騎機車在旗津街頭閒逛，隨即將他帶回旗津分駐所釐清案情。
林男起初否認行竊，但警方提出相關錄影畫面後，林才終於坦承犯行，得手的2000元現金則被他花費殆盡，警方從受理只花了不到24小時就宣告破案，鼓山分局長蔡鴻文肯定基層員警用心，也提醒民眾到風景區遊玩，注意隨身財物不離身，以免讓宵小有機可乘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言