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大學生遊旗津遭竊2000元 事隔2周報案警不到1天就破案

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓大學生到高雄旗津海灘戲水，他將錢包放在機車前方置物箱，裡頭2000元卻不翼而飛，鼓山分局獲報後，調閱路口監視器畫面，鎖定涉案的林姓男子，雖然距事發已隔2周，仍順利在昨天宣布破案，依竊盜罪嫌將林男移送法辦。

鼓山分局表示，這起竊案發生在今年6月底，陳姓大學生錢包現金遭竊後，因趕著回到台東參加學校結業式，直到昨天才回到高雄向警方報案。

雖然事隔2周，員警受理後隨即調閱監視器畫面，正巧拍到行竊的林姓男子，林男居無定所，警方到他住家訪查也未發現行蹤，直到昨天傍晚在轄區巡邏時，碰到林男騎機車在旗津街頭閒逛，隨即將他帶回旗津分駐所釐清案情。

林男起初否認行竊，但警方提出相關錄影畫面後，林才終於坦承犯行，得手的2000元現金則被他花費殆盡，警方從受理只花了不到24小時就宣告破案，鼓山分局長蔡鴻文肯定基層員警用心，也提醒民眾到風景區遊玩，注意隨身財物不離身，以免讓宵小有機可乘。

旗津戲水人潮成宵小鎖定目標，陳姓大學生遭林姓竊嫌竊走2000元，陳男事隔2周後報案，警方受理後不到1天，就宣告偵破。圖/讀者提供
旗津戲水人潮成宵小鎖定目標，陳姓大學生遭林姓竊嫌竊走2000元，陳男事隔2周後報案，警方受理後不到1天，就宣告偵破。圖/讀者提供

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