市區開罰單被調到海線 大甲警繼續取締違停民眾提票選

台中市大甲警分局施姓警員在台中市區取締違停多，也告發所長貪汙被調到大甲分局，他持續嚴格開罰單，此舉引起地方兩極意見，有民眾提議票選，表揚他或連署請他調離，施姓警員在臉書回嗆，「最好來個全台違停舉發遶境祈福大典」。

施姓警員因取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，今年5月中旬從市區被調至大甲警分局，他被調至大安分駐所，持續強力取締交通違規，也在自己經營的臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」分享取締情形，許多人在他的臉書上按讚支持，也有人不滿抱怨。

地方民眾最近在臉書我愛大甲2提議，施姓警員自己在臉書說，7月3日周日，他早上6點就上工，二小時內開了44張紅單，民眾提出二項方案，一：優質員警大大表揚，希望這種員警大甲越多越好；二：對地方文化無法彈性調整執法方式，連署請他調到梨山分駐所，許多人留言，有人支持留他，也有多人贊成連署請他調離。

施姓警員不為所動，仍在臉書寫著「這兩天雖然被排大安轄區特定路段開單，不能跑到大甲市區大肆整頓，但每天一樣能勉勉強強開個十幾張」他說有遇到一人嗆聲：「我在大甲被你開兩張，來這裡又被你開一張，我就讓你再調派出所！」