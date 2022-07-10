快訊

獨／陳時中選定了 知情人士：找吳思瑤當競選總幹事

20多歲酗酒男確診亡 8歲童染疫「腦血管病變」中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市區開罰單被調到海線 大甲警繼續取締違停民眾提票選

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局施姓警員在台中市區取締違停多，也告發所長貪汙被調到大甲分局，他持續嚴格開罰單，此舉引起地方兩極意見，有民眾提議票選，表揚他或連署請他調離，施姓警員在臉書回嗆，「最好來個全台違停舉發遶境祈福大典」。

施姓警員因取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，今年5月中旬從市區被調至大甲警分局，他被調至大安分駐所，持續強力取締交通違規，也在自己經營的臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」分享取締情形，許多人在他的臉書上按讚支持，也有人不滿抱怨。

地方民眾最近在臉書我愛大甲2提議，施姓警員自己在臉書說，7月3日周日，他早上6點就上工，二小時內開了44張紅單，民眾提出二項方案，一：優質員警大大表揚，希望這種員警大甲越多越好；二：對地方文化無法彈性調整執法方式，連署請他調到梨山分駐所，許多人留言，有人支持留他，也有多人贊成連署請他調離。

施姓警員不為所動，仍在臉書寫著「這兩天雖然被排大安轄區特定路段開單，不能跑到大甲市區大肆整頓，但每天一樣能勉勉強強開個十幾張」他說有遇到一人嗆聲：「我在大甲被你開兩張，來這裡又被你開一張，我就讓你再調派出所！」

施姓警員表示，「我沒有回應他，這時候笑就對了。」他臉書最後寫著「好喔，最好來個全台違停舉發遶境祈福大典」。

台中市大甲警分局施姓警員開罰單出名，大甲地區有民眾提議票選，表揚他或連署請他調走。圖／取自臉書我愛大甲2
台中市大甲警分局施姓警員開罰單出名，大甲地區有民眾提議票選，表揚他或連署請他調走。圖／取自臉書我愛大甲2

延伸閱讀

保時捷駕駛違停險釀車禍！反嗆「民眾不能檢舉」下場臉綠了

大甲獅子會50周年紀念時鐘塔落成 過去當下和未來展望

西濱往大甲工業區多條道路龜裂 民代爭取近千萬路平

第8處！捷運公館站前科技執法7月啟用 嚴抓違停、併排

相關新聞

紅牌重機男總統府前翹孤輪 被警方找到辯稱耍帥下場慘

25歲李姓男子在總統府前騎紅牌重機「翹孤輪」，事後照片被人上傳到臉書社團爆料公社。轄區警方中正一分局網路巡邏時主動發現，...

影／滑移詭異舞步偷遊戲片塞進褲檔 三重店家覺噁報警

新北市三重區某連鎖電玩專賣店，查看監視器發現6日晚間有1名男子在店內偷竊，他一邊左右滑移詭異步伐，一邊將2張switch...

桃園男童太想媽竟翹課 邊哭邊攔車被暖警勸回家

桃園市蘆竹區一名10歲男童太想媽，昨天中午沒去安親班，哭著到路邊攔車，希望到台北找母親，被民眾發現報案；警方到場耐心安撫...

彰化139線暑假又大噴罰單 警方攔查告發69件

暑假期間，彰化縣道139線又見大批機車飆駛，彰化警察分局執行青春專案，即將139線列為重點取締目標，從7月1日至今，共取...

新北7旬獨居硬朗婦天天爬山 失蹤3天陳屍山坡草叢

新北市新店區一名7旬獨居婦人不明原因失蹤，她家人近日打電話聯絡都沒有回應，她的妹妹前天晚上親自去她住處找人，才發現屋內無...

高雄民族路取締超速多 網酸「薪水小偷」 警方說話了

高雄市民族路被列為十大易肇事路口地2名，交通局和警方聯手，設立速限40的限速牌，並以5支固定式照相桿加警方移動式人工拍照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。