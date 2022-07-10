疑路況不熟 小貨車翻落馬那邦山翻落山谷2傷

苗栗縣大湖鄉馬拉那邦山產業道路，昨天晚上一輛小貨車翻落路旁約15公尺深的山谷，車內楊姓駕駛（36歲）、邱姓乘客（18歲）受傷送醫無大礙，警方初步研判路況不熟，全案進一步處理中。

苗栗縣政府消防局、大湖警察分局昨天晚上10點多接獲報案，一輛小貨車在大湖鄉馬那邦山登山口產業道路發生車禍，警消、義消、員警趕往救援，發現小貨車衝過水泥護欄，掉落約15公尺深的山谷，車內2人意識還清楚。

搶救人員花了一個多小時，將駕駛楊姓男子拉到路面，楊男意識清醒，身體多處擦挫傷，且疑似有骨折，乘客邱姓男子身體多處擦傷，兩人送醫治療，並無大礙。

警方初步調查，楊男並無酒精反應，昨天他從彰化到大湖鄉東興村洽談工作事宜，欲返家途中疑似因路況不熟悉，不慎車輛失控，翻下邊坡墜入山谷，還有樹木、草叢緩衝，否則後果不堪設想。